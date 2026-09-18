«Valle me vdekjen»: LACMA hap ekspozitën «Danse Macabre» — nga Dürer te Otto Dix
Ekspozita e re e Los Angeles County Museum of Art ndjek evolucionin e alegorisë së vdekjes në grafikë, nga Mesjeta te ekspresionistët gjermanë të Luftës së Parë Botërore; e hapur deri më 12 dhjetor 2026.
Los Angeles County Museum of Art (LACMA) në Los Angeles ka hapur ekspozitën “Danse Macabre: Death in Print from Dürer to Dix”, një udhëtim grafik përmes njërit prej motiveve më të fuqishme të historisë së artit — alegorisë së vdekjes. Ekspozita qëndron e hapur deri më 12 dhjetor 2026.
Motivi lindi në shekullin XIV, në mes të Murtajës së Zezë dhe luftërave që rrënuan Europën: skelete të animuara që i tërheqin të gjallët drejt varrit, pa dallim klase apo pasurie — një alegori e barazisë universale para vdekjes. Me ardhjen e shtypshkronjës dhe gdhendjes në dru, “valleja e vdekjes” u kthye në një mjet të fuqishëm kritike shoqërore; mjeshtër si Michael Wohlgemuth (1434–1519) dhe Albrecht Dürer (1471–1528) e popullarizuan me simbole si kafkat, orët e rërës dhe drapërit.
Pika kthese moderne vjen me ekspresionistët gjermanë, të cilët e rimorën motivin pas traumës së llogoreve të Luftës së Parë Botërore. Qendra e ekspozitës është “Dance of Death 1917 (Dead Man’s Hill)” (1924) e Otto Dix (1891–1969), gdhendje dhe akuatintë e krijuar në vitin 1924, që e kthen alegorinë mesjetare në një makth laik e realist. Ndër veprat e shfaqura është edhe “Allegory of Death and Fame (The Skeletons)” (1518–25) e Marco Dente (1486/1500–1527).
Ekspozita dëshmon gjithashtu vitalitetin e tregut të grafikës: gdhendjet e mjeshtërve të vjetër dhe portofolët e ekspresionistëve gjermanë — nga Dix te Max Beckmann — mbeten ndër më të kërkuarit nga koleksionistët.
Burimi: Artprice
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