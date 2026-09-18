Houston Astros dhe Kansas City Royals barazojnë 1-1 më 17 shtator 2026
Houston Astros dhe Kansas City Royals u përballën më 17 shtator 2026 në një ndeshje që, pas dy inningësh të luajtura, ishte e barabartë 1-1. Houston kishte bilancin e sezonit 76-76, ndërsa Kansas City ishte 67-85 sipas përditësimeve të ndeshjes.
Siç raporton Bleacher Report, Jeremy Peña hapi ndeshjen për Astros me një homerun leadoff, një goditje që dha avantazhin e hershëm për ekipin e Houstonit.
Gjatë dy inningëve të para u panë disa eliminime të shpejta: në fund të pjesës së poshtme të të dytës Yainer Díaz dha një ground out drejt majtë së ulët, me Maikel García që luajti topin dhe pasoi te Salvador Pérez; në pjesën e sipërme të së dytës Kyle Isbel bëri një ground out në infield, me Isaac Paredes duke pasuar te LaMonte Wade; John Rave u eliminua me strikeout, ndërsa Salvador Pérez dha një line out që u kap nga Isaac Paredes. Në hapje të ndeshjes, Jose Altuve gjithashtu dha një ground out në infield dhe Isaac Paredes u eliminua në bazën e dytë.
Ndeshja vazhdonte me rezultatin 1-1 dhe të dhënat e përmendura më sipër burojnë nga Bleacher Report.
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