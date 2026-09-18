SHBA shpall shpërblim deri në 15 milionë dollarë për informacione mbi përdorimin e kriptomonedhave nga IRGC-ja
Programi "Rewards for Justice" i Departamentit të Shtetit kërkon detaje për bursat digjitale që Gardat Revolucionare iraniane përdorin për të pastruar para dhe financuar terrorizmin.
Programi “Rewards for Justice” i Departamentit amerikan të Shtetit ka lëshuar një apel të ri për informacione mbi aktivitetet financiare të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), duke u fokusuar në përdorimin e bursave të aseteve digjitale nga kjo organizatë.
Në një postim në platformën X, programi deklaron: “IRGC përdor bursat e aseteve digjitale për të pastruar para, financuar terrorizmin dhe ruajtur akses të fshehtë në sistemet financiare ndërkombëtare. Ndihmoni t’i prishim këto transaksione të paligjshme. Na dërgoni një këshillë.”
Apeli i referohet shpërblimit ekzistues deri në 15 milionë dollarë për informacione që çojnë në prishjen e mekanizmave financiarë të Gardës Revolucionare. Programi kërkon detaje mbi burimet e të ardhurave të IRGC-së, kompanitë e fasadës, shtëpitë e këmbimit dhe institucionet financiare, si dhe individët dhe subjektet që dyshohet se e ndihmojnë organizatën të shmangë sanksionet.
Masa është pjesë e fushatës së vazhdueshme të presionit ekonomik të Uashingtonit ndaj Teheranit. Vetëm një ditë më parë, Departamenti amerikan i Thesarit sanksionoi bursën iraniane të kriptomonedhave “BitBank” dhe rrjetin e financuesit Babak Zanjani, ndërsa SHBA-ja kërkon konfiskimin e 61 milionë dollarëve në kriptomonedha të lidhura me shitjet e zeza të naftës iraniane.
Autoritetet amerikane e akuzojnë prej kohësh Iranin se përdor kriptomonedhat si një mjet kyç për të shmangur sanksionet ndërkombëtare dhe për të financuar operacionet e tij ushtarake dhe rajonale, në një kohë kur konflikti me SHBA-në hyn në muajin e shtatë.
Burimi: Al Jazeera
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