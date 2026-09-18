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18 Sht 2026
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SHBA shpall shpërblim deri në 15 milionë dollarë për informacione mbi përdorimin e kriptomonedhave nga IRGC-ja 10 objektet më të shtrenjta të memorabilia sportive në histori David Pastrnak e kalon lëndimin dhe hyn i motivuar në sezonin e Bruins «The Dog Show»: komedia e re e shkrimtarit të «Daily Show» ngjitet Off-Broadway — monologë nga perspektiva e qenve «Valle me vdekjen»: LACMA hap ekspozitën «Danse Macabre» — nga Dürer te Otto Dix
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Konflikti SHBA - Iran

SHBA shpall shpërblim deri në 15 milionë dollarë për informacione mbi përdorimin e kriptomonedhave nga IRGC-ja

Programi "Rewards for Justice" i Departamentit të Shtetit kërkon detaje për bursat digjitale që Gardat Revolucionare iraniane përdorin për të pastruar para dhe financuar terrorizmin.

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Programi “Rewards for Justice” i Departamentit amerikan të Shtetit ka lëshuar një apel të ri për informacione mbi aktivitetet financiare të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), duke u fokusuar në përdorimin e bursave të aseteve digjitale nga kjo organizatë.

Në një postim në platformën X, programi deklaron: “IRGC përdor bursat e aseteve digjitale për të pastruar para, financuar terrorizmin dhe ruajtur akses të fshehtë në sistemet financiare ndërkombëtare. Ndihmoni t’i prishim këto transaksione të paligjshme. Na dërgoni një këshillë.”

Apeli i referohet shpërblimit ekzistues deri në 15 milionë dollarë për informacione që çojnë në prishjen e mekanizmave financiarë të Gardës Revolucionare. Programi kërkon detaje mbi burimet e të ardhurave të IRGC-së, kompanitë e fasadës, shtëpitë e këmbimit dhe institucionet financiare, si dhe individët dhe subjektet që dyshohet se e ndihmojnë organizatën të shmangë sanksionet.

Kriptomonedhat janë bërë një mjet kyç për shmangien e sanksioneve ndërkombëtare, sipas autoriteteve amerikane. (Foto: Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Masa është pjesë e fushatës së vazhdueshme të presionit ekonomik të Uashingtonit ndaj Teheranit. Vetëm një ditë më parë, Departamenti amerikan i Thesarit sanksionoi bursën iraniane të kriptomonedhave “BitBank” dhe rrjetin e financuesit Babak Zanjani, ndërsa SHBA-ja kërkon konfiskimin e 61 milionë dollarëve në kriptomonedha të lidhura me shitjet e zeza të naftës iraniane.

Autoritetet amerikane e akuzojnë prej kohësh Iranin se përdor kriptomonedhat si një mjet kyç për të shmangur sanksionet ndërkombëtare dhe për të financuar operacionet e tij ushtarake dhe rajonale, në një kohë kur konflikti me SHBA-në hyn në muajin e shtatë.

Burimi: Al Jazeera

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