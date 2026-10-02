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Bradley Cooper do të jetë ylli i filmit të ri «G.I. Joe» të Paramount në rolin e Duke

Aktori i nominuar për Oscar merr rolin e udhëheqësit të njësisë ushtarake në riimagjinimin e bazuar në lodrat Hasbro, me regji të Danny McBride; filmi shkëputet nga universi Transformers.

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Bradley Cooper, 51 vjeç dhe i nominuar për Oscar, do të jetë ylli i filmit të ri «G.I. Joe» të Paramount Pictures në rolin e Duke, udhëheqësit të njësisë ushtarake, siç njofton Deadline.

Regjia i është besuar Danny McBride, i cili po shkruan edhe skenarin së bashku me Jeff Fradley dhe John Carcieri. Filmi është një riimagjinim i ri i historisë, bazuar në linjën e lodrave Hasbro.

Sipas njoftimit, projekti i ri i «G.I. Joe» është shkëputur nga franshiza Transformers, duke ndërprerë krossoverin e paralajmëruar në fund të «Transformers: Rise of the Beasts» (2023).

Duke, emri i vërtetë i të cilit është Conrad Hauser, është lideri në fushë i ekipit ushtarak. Më parë rolin e ka luajtur Channing Tatum në dy filmat live-action: «G.I. Joe: The Rise of Cobra» (2009) dhe «G.I. Joe: Retaliation» (2013).

Cooper aktualisht është duke xhiruar në Francë prequel-in e «Ocean’s 11» krah Margot Robbie, ndërsa detajet e komplotit të filmit të ri mbahen të fshehta.

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