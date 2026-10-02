Ministri i Jashtëm i Jemenit takohet me të ngarkuarin me punë të SHBA-së: në fokus siguria e lundrimit në Detin e Kuq dhe Bab al-Mandeb
Ministria e Jashtme jemënase paralajmëroi për raketat iraniane që kërcënojnë aviacionin civil dhe kërkoi zbatimin e embargos së armëve ndaj Huthi-t.
Ministri i Jashtëm i Jemenit dhe i ngarkuari me punë i ambasadës amerikane në Jemen u takuan për të diskutuar zhvillimet e fundit në luftimet mes forcave qeveritare të mbështetura nga Arabia Saudite dhe Huthi-t, siç njofton Al Jazeera, duke cituar ministrinë e Jashtme jemënase.
Të dy diskutuan gjithashtu sigurinë e lundrimit detar në Detin e Kuq dhe në Bab al-Mandeb, pas përparimeve dramatike të shënuara nga Huthi-t në Jemenin perëndimor — një zonë ku grupi ka forcuar kontrollin mbi rrugët kryesore detare.
Ministria e Jashtme e Jemenit shkroi se paralajmëroi “për rrezikun që milicitë të përdorin raketa të prodhuara iraniane që kërcënojnë sigurinë e aviacionit civil dhe rrugëve ndërkombëtare ajrore”, duke kërkuar “veprim për zbatimin e embargos së armëve të vendosur ndaj milicive dhe ndalimin e rrjedhës së armëve dhe ekspertizës iraniane tek ato”.
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