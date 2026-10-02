SHBA-ja kryen “eksperiment jo-bërthamor” nëntokësor në Nevada për të zbuluar shpërthimet bërthamore — mes luftës me Iranin
Administrata Kombëtare e Sigurisë Bërthamore tha se testi rrit aftësinë e Amerikës për të zbuluar shpërthimet bërthamore me fuqi të ulët.
Administrata Kombëtare e Sigurisë Bërthamore e SHBA-së (NNSA) kreu “një eksperiment nëntokësor, jo-bërthamor, kimik me eksploziv të lartë” në një zonë të sigurisë kombëtare në Nevada, siç njofton Al Jazeera.
Sipas NNSA-së, testi “rrit aftësinë e Shteteve të Bashkuara për të zbuluar shpërthimet bërthamore me fuqi të ulët”. Administratori i agjencisë, Brandon Williams, tha: “Duhet ekspertizë bërthamore për të zbuluar aktivitetet bërthamore, dhe eksperimente si këto sigurojnë që Amerika të mbetet e pakrahasueshme në zbulim.”
NNSA shtoi se eksperimenti forcon “udhëheqjen” e administratës Trump në sigurinë bërthamore globale. Testi vjen ndërsa Uashingtoni e vazhdon fushatën kundër Iranit me arsyetimin se Teherani “nuk mund të ketë kurrë armë bërthamore” — një nga objektivat e deklaruara të luftës shtatë-mujore.
Irani ka këmbëngulur se programi i tij bërthamor është paqësor, por objektet e tij nëntokësore janë goditur gjatë luftës, dhe çështja e inspektimit të tyre mbetet një nga pikat më të nxehta të çdo negociate të mundshme.
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