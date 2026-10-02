Tre monumente për emigrantët në New Jersey: artistët nderojnë punën dhe migrimin
Tri monumente të reja publike kushtuar emigrantëve dhe punëtorëve migrantë janë inauguruar këtë verë në shtetin amerikan të New Jersey-t, në kuadër të nismës ‘New Jersey Monuments to Migration and Labor’ (NJMML), siç raporton Hyperallergic.
Veprat monumentale në hapësira të hapura janë realizuar nga artistët Michelle Angela Ortiz, Chat Travieso dhe Immanuel Oni, përmes konsultimeve me mbi 1,000 anëtarë komuniteti, sipas organizatorëve të projektit. Vendosja e tyre strategjike në veri, qendër dhe jug të New Jersey-t pasqyron përvojat specifike kulturore të grupeve kryesore demografike të përfaqësuara në çdo rajon.
Vepra e Ortiz-it, pavijoni ‘Carriers of Light and Labor’ (2026), është instaluar jashtë Bashkisë së Patersonit dhe nderon dy familje emigrantësh — vëllezërit Nouri dhe familjen Fattal — të cilët janë bërë shitës të njohur ushqimesh me pakicë në Paterson.
‘I think the three monuments are distinguished by an awareness that celebration and reflection, which the pieces encourage, are not just secondary pursuits that can be sacrificed during times of crisis,’ tha në një deklaratë drejtori i projektit NJMML, Andrew Urban, duke vlerësuar gjithashtu gatishmërinë e komunitetit për të ndarë ‘historitë e tyre jashtëzakonisht personale’ si emigrantë dhe punëtorë.
Nisma NJMML është pjesë e projektit ‘Monuments Project’ të Fondacionit Mellon. Instalimet do të shoqërohen edhe nga një simpozium në Muzeun e Artit Zimmerli të Universitetit Rutgers, të premten më 16 tetor.
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