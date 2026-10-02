Dosa masala — petulla krokante indiane me mbushje patatesh dhe erëza
Dosa masala është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës së Indisë së Jugut: petulla të holla e krokante të bëra me brumë orizi dhe thjerrëzash të fermentuar, të mbushura me patate të skuqura me erëza aromatike. Receta kërkon pak durim për fermentimin, por rezultati është një mëngjes i paharrueshëm.
Përbërësit
Për brumin e dosës:
- 2 gota oriz me kokërr të gjatë
- ½ gotë urad dal (thjerrëza të zeza pa lëkurë)
- ½ lugë çaji fara fenugreek (methi)
- 1 lugë çaji kripë
- Ujë sipas nevojës
- Vaj ose ghee për pjekje
Për mbushjen masala:
- 4 patate mesatare, të ziera dhe të shtypura
- 1 qepë e madhe, e grirë hollë
- 1 lugë çaji fara mustarde
- 10 gjethe kari të freskëta
- 1 copë xhenxhefil i freskët (rreth 2 cm), i grirë
- 2 speca jeshilë djegës, të grirë
- ½ lugë çaji shafran indie (turmeric)
- ½ tufë koriandër i freskët, i grirë
- Kripë sipas shijes
- 2 lugë gjelle vaj
Hapat e përgatitjes
- Laj orizin, urad dal-in dhe farat e fenugreek-ut dhe lërini në ujë të bollshëm për 6–8 orë (mundësisht gjatë natës).
- Kulloji dhe bluaji në blender me pak ujë, derisa të fitosh një brumë të butë e pak të trashë, si ai i petullave.
- Hidhe brumin në një enë të madhe, mbuloje dhe lëre të fermentohet në vend të ngrohtë për 8–12 orë, derisa të fryhet pak dhe të marrë një erë të lehtë të thartë.
- Shto kripën në brumë dhe përzieje mirë; nëse është shumë i trashë, holloje me pak ujë.
- Për mbushjen: skuq në vaj farat e mustardës derisa të kërcasin, pastaj shto gjethet e karit, xhenxhefilin, specat djegës dhe qepën; skuqi derisa qepa të zbutet.
- Shto shafranin indie, patatet e shtypura dhe kripën; përzieji 3–4 minuta dhe në fund shto koriandrën e freskët.
- Ngroh një tigan të sheshtë në zjarr mesatar; hidh një lugë brumë dhe shpërndaje me lëvizje rrethore në një petull të hollë.
- Spërkat me pak vaj rreth skajeve dhe piqe 2–3 minuta, derisa baza të bëhet e artë dhe krokante.
- Vendos 2–3 lugë mbushje në mes të petullës, palose përgjysmë dhe shërbeje menjëherë me sambar të ngrohtë dhe chutney kokosi.
Koha e përgatitjes: 30 minuta (+ 8–12 orë fermentim) | Koha e gatimit: 30 minuta | Porcione: 4 (rreth 8 dosa)
Tema: dosa kuzhina indiane mëngjes petulla
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