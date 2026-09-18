A24 rikthehet në Marcus Theatres pas marrëveshjes — fundi i mosmarrëveshjes disamujore
Pas muajsh tensionesh, kompania e Milwaukee-t dhe studioja e njohur amerikane njoftuan më 17 shtator marrëveshjen; filmat e shumëpritur të A24, përfshirë "Primetime" me Robert Pattinson që del javën tjetër, kthehen në ekranet e Marcus.
Më 17 shtator 2026, studioja amerikane A24 dhe zinxhiri i kinemave Marcus Theatres njoftuan se kanë arritur një marrëveshje të re, duke i dhënë fund një mosmarrëveshjeje disamujore që e kishte mbajtur filmat e studios jashtë kinemave të Marcus.
Mosmarrëveshja kishte bllokuar shfaqjen e titujve të shumëpritur si “Tony”, “The Invite” dhe “Onslaught” në lokacionet e Marcus në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Marcus Theatres, me seli në Milwaukee, është zinxhiri i katërt më i madh i kinemave në SHBA, me 975 ekrane në 77 lokacione në 17 shtete.
Kthesa erdhi papritur: vetëm një ditë më parë, më 16 shtator, një zëdhënës i Marcus i kishte thënë gazetës “Milwaukee Journal Sentinel” se “kushtet e propozuara të filmit për shfaqjen e filmave të ndryshëm të A24 në kinematë tona janë ekonomikisht të paqëndrueshme”, duke shtuar se kompania “mbetet e hapur për bisedime”.
Pas marrëveshjes, zëdhënësi i Marcus u shpreh: “Sukseset e vazhdueshme në box office dhe rezultatet rekord të Marcus Theatres nënvizojnë sa shumë shikuesit e vlerësojnë shikimin e filmave të shkëlqyer në ekranin e madh” — duke konfirmuar se dy kompanitë “kanë arritur kushte reciprokisht të pranueshme”.
Marcus raportoi së fundmi të ardhura rekord verore falë frekuentimit në rritje, që e ngriti aksionin e kompanisë me gati 19%.
Për shikuesit, lajmi vjen në kohë: “Primetime”, një nga filmat më të shumëpritur të A24, me Robert Pattinson në rolin kryesor, del në kinema javën tjetër, më 25 shtator, dhe biletat priten “shumë shpejt” në shitje.
Burimi: Milwaukee Journal Sentinel
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