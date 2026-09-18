“Bad Apples” del sot në kinema: Saoirse Ronan si mësuesja që rrëmben nxënësin e padisiplinuar
Pas premierës botërore në Toronto dhe pritjes së mirë të kritikëve, komedia e zezë e Jonatan Etzler, e bazuar në romanin suedez "De Oönskade", del nga sot në kinematë e Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara.
Komedia e zezë “Bad Apples” me protagoniste Saoirse Ronan del sot, më 18 shtator 2026, në kinematë e Mbretërisë së Bashkuar dhe të Shteteve të Bashkuara. Filmin e shpërndajnë Republic Pictures në SHBA dhe Paramount Pictures në Britani, ndërsa bashkë me daljen në kinema është publikuar edhe traileri zyrtar. “Bad Apples” pati premierën e tij botërore një vit më parë, më 7 shtator 2025, në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Toronto (TIFF).
Ronan luan Maria Spencer, një mësuese e përkushtuar por gjithnjë e më e lodhur e shkollës fillore në Somerset të Anglisë, klasa e së cilës me dhjetëvjeçarë prishet nga sjellja kaotike e një nxënësi të vetëm, Danny-t. Me karrierën në pikëpyetje dhe sjelljen e fëmijës jashtë kontrollit, Maria merr një varg vendimesh të gabuara që e çojnë në rrëmbimin e djalit dhe mbylljen e tij në shtëpinë e saj. Kur klasa, pa të, fillon të lulëzojë dhe stafi e prindërit janë të kënaqur me përmirësimin, gabimi i Marias kthehet në një kurth moral absurd — askush nuk duket se do që “molla e keqe” të kthehet.
Filmi shënon debutimin në gjuhën angleze të regjisorit suedez Jonatan Etzler, i njohur më parë për komedinë “One More Time” të Netflix-it. Skenari është shkruar nga Jess O’Kane, nga një histori e Etzler dhe O’Kane, e bazuar në romanin debutues suedez “De Oönskade” (“Të padëshiruarit”) të Rasmus Lindgren. Përkrah Ronan luajnë Eddie Waller në rolin e Danny-t, Nia Brown, Jacob Anderson (si Sam, koleg dhe ish-i dashur i Marias), Rakie Ayola, Robert Emms, Sean Gilder dhe Kerry Howard. Prodhues është Oskar Pimlott.
“Bad Apples” u prit mirë nga kritika pas premierës në Toronto dhe u shfaq edhe në AFI Fest. Në Rotten Tomatoes filmi mban rreth 83 për qind vlerësime pozitive nga kritikët. Kritikja e ScreenRant, Mae Abdulbaki, e quajti “komedinë më të çmendur të errët që do të shihni këtë vit”, duke i dhënë 8 nga 10 yje dhe duke lavdëruar interpretimin komik të Ronan pas një vargu rolesh kryesisht dramatike.
Për Ronan, e nominuar katër herë për çmimin Oscar për rolet në “Atonement”, “Brooklyn”, “Lady Bird” dhe “Little Women”, “Bad Apples” është një tjetër kthesë drejt komedisë. Më tej ajo do të shihet si Linda McCartney në katër filmat e Sam Mendes për Beatles, që dalin në kinema më 7 prill 2028.
Burimi: Movie Vine
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