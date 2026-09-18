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Konflikti SHBA - Iran

Koreja e Jugut përjashton dërgimin e trupave ushtarake në luftën e SHBA-së me Iranin

Presidenti Lee Jae Myung thotë se Seuli do të mbrojë vetëm anijet tregtare dhe rrugët e transportit të naftës, ndërsa protestat publike kundërshtojnë çdo angazhim ushtarak në Ngushticën e Hormuzit.

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Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung (foto: domain publik).

Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, njoftoi se vendi i tij nuk do të dërgojë trupa ushtarake për asnjë ndërhyrje në luftën e Shteteve të Bashkuara me Iranin që mund ta tërheqë Seulin në konflikt, sipas agjencisë shtetërore koreane të lajmeve Yonhap.

Duke folur në një konferencë për shtyp, Lee pranoi se qeveria do të ndërmarrë veprime minimale vetëm për të mbrojtur anijet tregtare koreane dhe rrugët e transportit të naftës.

Deklarata vjen mes presionit publik dhe protestave të fundit kundër dërgimit ushtarak në Ngushticën e Hormuzit: më 9 shtator, aktivistë marshuan drejt Shtëpisë Blu presidenciale, pranë ambasadës amerikane në Seul, duke kundërshtuar çdo pjesëmarrje ushtarake të mundshme të Koresë së Jugut.

Koreja e Jugut është ndër importuesit më të mëdhenj të naftës në botë, dhe sigurimi i rrugëve të transportit të energjisë përmes Gjirit Persik është çështje jetike për ekonominë e vendit — pa një prani ushtarake në zonën e konfliktit.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/18/iran-war-live-trump-weighs-big-decision-on-iran-tanker-hit-in-hormuz

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