☁️
Tiranë 18°C · Vranët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,638 ▲1.14%
DOW 51,778 ▲0.61%
NASDAQ 26,418 ▲1.69%
NAFTA 101.35 ▼0.55%
ARI 4,398 ▼0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $76,638 ▲ +0.1% ETH $2,455 ▲ +0.97% XRP $1.3025 ▲ +0.07% SOL $102.0300 ▲ +2.88%
S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 101.35 ▼0.55 % ARI 4,398 ▼0.03 % S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 101.35 ▼0.55 % ARI 4,398 ▼0.03 %
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
SHBA shpall shpërblim deri në 15 milionë dollarë për informacione mbi përdorimin e kriptomonedhave nga IRGC-ja 10 objektet më të shtrenjta të memorabilia sportive në histori David Pastrnak e kalon lëndimin dhe hyn i motivuar në sezonin e Bruins «The Dog Show»: komedia e re e shkrimtarit të «Daily Show» ngjitet Off-Broadway — monologë nga perspektiva e qenve «Valle me vdekjen»: LACMA hap ekspozitën «Danse Macabre» — nga Dürer te Otto Dix
Menu
Film

Sam Raimi dhe Josh Cooley sjellin në kinema hit-in horror të Roblox “99 Nights in the Forest”

20th Century Studios ka angazhuar Josh Cooley-n për skenarin e përshtatjes live-action të lojës horror të Roblox-it, me Sam Raimi-n dhe Rob Tapert-in si producentë.

· 2 min lexim

20th Century Studios ka angazhuar Josh Cooley-n për të shkruar skenarin e përshtatjes live-action të lojës horror të Roblox-it, “99 Nights in the Forest”. Lajmi, i raportuar fillimisht nga The Hollywood Reporter dhe Deadline më 17 shtator, shënon një nga projektet më ambicioze të studios në zhanrin horror dhe në përshtatjet e videolojërave.

Prapa projektit qëndrojnë legjenda e horror-it Sam Raimi dhe partneri i tij Rob Tapert si producentë, ndërsa krijuesit e lojës — Alec Kieft, Matthew Hufton dhe Cameron Angland nga studio Grandma’s Favourite Games në Zelandën e Re — do të shërbejnë si producentë ekzekutivë. Projekti ndodhet ende në fazë të hershme zhvillimi, pa regjisor të caktuar dhe pa datë publikimi.

Loja, e lançuar në maj 2025, i vë lojtarët përballë mbijetesës në një pyll të mallkuar për 99 netë, me misionin për të shpëtuar katër fëmijë të humbur dhe për t’u mbrojtur nga një dre i dhunshëm e krijesa të tjera. U bë loja e shtatë më e luajtur në historinë e Roblox-it, me gati 26 miliardë vizita dhe një vlerësim 90.6% nga lojtarët.

20th Century Studios fitoi të drejtat kinematografike të lojës në prill 2026, pas një gare konkurruese — një hap historik, pasi është përshtatja e parë e një videoloje për studion.

Josh Cooley vjen me një karrierë të spikatur në kinematografi: është bashkë-skenarist i “Inside Out” (nominim për Oscar për skenarin origjinal) dhe regjisor i “Toy Story 4” (Oscar për filmin më të mirë të animuar) e “Transformers One”. Sam Raimi njihet për trilogjinë “Evil Dead”, trilogjinë “Spider-Man” me Tobey Maguire, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Darkman” dhe “Drag Me to Hell”.

Burimi: ComingSoon.net

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu