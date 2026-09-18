Sam Raimi dhe Josh Cooley sjellin në kinema hit-in horror të Roblox “99 Nights in the Forest”
20th Century Studios ka angazhuar Josh Cooley-n për skenarin e përshtatjes live-action të lojës horror të Roblox-it, me Sam Raimi-n dhe Rob Tapert-in si producentë.
20th Century Studios ka angazhuar Josh Cooley-n për të shkruar skenarin e përshtatjes live-action të lojës horror të Roblox-it, “99 Nights in the Forest”. Lajmi, i raportuar fillimisht nga The Hollywood Reporter dhe Deadline më 17 shtator, shënon një nga projektet më ambicioze të studios në zhanrin horror dhe në përshtatjet e videolojërave.
Prapa projektit qëndrojnë legjenda e horror-it Sam Raimi dhe partneri i tij Rob Tapert si producentë, ndërsa krijuesit e lojës — Alec Kieft, Matthew Hufton dhe Cameron Angland nga studio Grandma’s Favourite Games në Zelandën e Re — do të shërbejnë si producentë ekzekutivë. Projekti ndodhet ende në fazë të hershme zhvillimi, pa regjisor të caktuar dhe pa datë publikimi.
Loja, e lançuar në maj 2025, i vë lojtarët përballë mbijetesës në një pyll të mallkuar për 99 netë, me misionin për të shpëtuar katër fëmijë të humbur dhe për t’u mbrojtur nga një dre i dhunshëm e krijesa të tjera. U bë loja e shtatë më e luajtur në historinë e Roblox-it, me gati 26 miliardë vizita dhe një vlerësim 90.6% nga lojtarët.
20th Century Studios fitoi të drejtat kinematografike të lojës në prill 2026, pas një gare konkurruese — një hap historik, pasi është përshtatja e parë e një videoloje për studion.
Josh Cooley vjen me një karrierë të spikatur në kinematografi: është bashkë-skenarist i “Inside Out” (nominim për Oscar për skenarin origjinal) dhe regjisor i “Toy Story 4” (Oscar për filmin më të mirë të animuar) e “Transformers One”. Sam Raimi njihet për trilogjinë “Evil Dead”, trilogjinë “Spider-Man” me Tobey Maguire, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Darkman” dhe “Drag Me to Hell”.
Burimi: ComingSoon.net
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