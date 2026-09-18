Yuko Mohri në Miami Beach: ekspozita e parë e artistës japoneze në një muze amerikan
"Unviolated Imperfection" në The Bass hapet më 17 shtator dhe qëndron deri më 30 maj 2027 — tre instalacione kinetike që i kthejnë frutat e kalbura, ujin dhe valët e oqeanit në muzikë.
Muzeu The Bass në Miami Beach hapi më 17 shtator 2026 ekspozitën “Unviolated Imperfection” të artistes japoneze Yuko Mohri — prezantimi i saj i parë personal në një muze amerikan. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 30 maj 2027 dhe shtrihet në tre galeri, me tre instalacione kinetike të ndërlidhura që përkthejnë dukuritë natyrore në tingull dhe dritë.
Instalacioni i parë, “Decomposition”, përdor fruta të Floridës së Jugut të pajisura me elektroda që regjistrojnë ndryshimet e lagështisë ndërsa frutat kalben. Të dhënat kthehen në tone muzikore që evoluojnë me kalimin e kohës, të shoqëruara nga dritë në një ekran LED. Vepra lidh traditën perëndimore të natyrës së vdekur me Kusōzu-n budist — imazhet që pasqyrojnë fazat e dekompozimit të trupit — dhe merr frymëzim nga tingujt e grupit synth-rock të viteve ’70, Suicide.
“Moré Moré (Leaky)” është një version i ri i instalacionit që Mohri prezantoi në Bienalen e Venecias në 2024. Uji qarkullon në një rrjet objektesh të gjetura në dyqanet e dorës së dytë të Miamit; vepra frymëzohet nga zgjidhjet improvizuese që qytetarët përdorin për të mbledhur ujin që rrjedh nga tavanet në stacionet e nëndheshme të Tokios.
Instalacioni i tretë, “Piano Solo”, paraqet një piano grand që luan vetë, me një ekran LED që shfaq pamje të oqeanit nga të dyja brigjet e Miami Beach — lëvizja e valëve kthehet në nota muzikore, në një frymëzim të qartë nga eksperimentet e kompozitorit John Cage me rastësinë. Titulli i ekspozitës vjen nga libri i vitit 1990 i kritikut Aaron Betsky, “Violated Perfection”.
Mohri përfaqësoi Japoninë në edicionin e 60-të të Bienales së Venecias në 2024; veprat e saj bëjnë pjesë në koleksionet e Centre Pompidou në Paris, të M+ në Hong Kong dhe të Muzeut të Artit Bashkëkohor në Tokio. Krahas ekspozitës së saj, më 17 shtator në The Bass u hap edhe ekspozita “Amalia Pica: Lecturas Posibles”.
Burimi: The Bass
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.