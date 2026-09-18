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Konflikti SHBA - Iran

Tlaib i kërkon Senatit të bllokojë shitjen e bombave 2.8 miliardë dollarë Izraelit: “Po përdoren paratë e taksapaguesve”

Kongresmenja palestinezo-amerikane Rashida Tlaib thotë se administrata Trump po dërgon 40,000 bomba "regjimit të aparteidit" në Izrael, ndërsa ministri izraelit i Mbrojtjes premton të "përfundojë punën" në Gaza.

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Kongresmenja Rashida Tlaib (foto zyrtare e Kongresit amerikan, domain publik).

Kongresmenja palestinezo-amerikane Rashida Tlaib i ka bërë thirrje Senatit amerikan të bllokojë shitjen e planifikuar të armëve prej 2.8 miliardë dollarësh Izraelit, paketën që administrata Trump pritet ta miratojë.

“Ndërsa ministri i Mbrojtjes i Izraelit premton të ‘përfundojë punën’ e gjenocidit në Gaza, administrata Trump po i dërgon regjimit të aparteidit bomba 2.8 miliardë dollarë, duke përdorur paratë e taksapaguesve tuaj”, shkroi Tlaib në një postim në platformën X.

Sipas saj, shitja e propozuar përfshin 40,000 bomba, secila me peshë 2,000 libër (rreth 900 kilogramë). “Senati duhet të veprojë për ta bllokuar menjëherë këtë shitje”, shtoi ajo.

Thirrja e Tlaib vjen ndërsa kundërshtimi ndaj shitjeve të armëve Izraelit po rritet në Kongres: këtë javë, tre republikanë iu bashkuan demokratëve në votimin e rezolutës së fuqive të luftës për t’i dhënë fund luftës së SHBA-së me Iranin, dhe Dhoma e Përfaqësuesve miratoi rezolutën — një goditje e re politike për presidentin Trump.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/18/iran-war-live-trump-weighs-big-decision-on-iran-tanker-hit-in-hormuz

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