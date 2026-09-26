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Konflikti SHBA - Iran

Guterres i thotë Pezeshkianit se Irani nuk po kërkon armë bërthamore — Teherani “nuk i beson më” SHBA-së

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, u takua të premten në Nju Jork me presidentin iranian Masoud Pezeshkian në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, në një kohë kur bisedimet për t'i dhënë fund luftës shtatëmuajore SHBA–Iran vazhdojnë.

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Presidenti iranian Masoud Pezeshkian. Foto: Wikimedia Commons (CC BY 4.0).

Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, i ka thënë presidentit iranian Masoud Pezeshkian se, sipas njohurive të tij, Irani nuk po kërkon të ndërtojë armë bërthamore, raportuan të premten mediat iraniane. Takimi u zhvillua në selinë e OKB-së në Nju Jork, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme, ku Pezeshkian nënshkroi edhe librin e vizitorëve të organizatës.

Sipas të njëjtit raportim, Pezeshkian i tha Guterresit se pretendimet se Irani kërkon armë bërthamore janë “iluzione dhe narrativa të fabrikuara”. “Qëllimi i Iranit është të fitojë njohuri dhe teknologji bërthamore paqësore dhe të përfitojë prej saj, jo të prodhojë armë,” citohet të ketë thënë presidenti iranian.

Pezeshkian shtoi se Teherani nuk është tërhequr nga negociatat, por nuk i beson më Shteteve të Bashkuara pasi Uashingtoni nisi “sulme agresive” ndaj Iranit në fillim të këtij viti. Deklarata vjen një ditë pasi presidenti iranian i tha kanalit Fox News se Irani është i gatshëm t’ia nënshtrojë programin e tij bërthamor inspektimeve ndërkombëtare.

Nga ana e tij, Guterres tha se planifikon t’u kërkojë vendeve të rajonit të mbështesin procesin diplomatik gjatë udhëtimit të tij në Katar. Takimi u zhvillua në një moment kritik, ndërsa delegacionet e SHBA-së dhe Iranit po shqyrtojnë një marrëveshje fazore për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës amerikane.

Burimi: Al Jazeera

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