Bisedimet e Teheranit mbyllen me marrëveshje: Irani dhe shtetet e Paktit të Mekës do të vazhdojnë konsultimet për paqen dhe sigurinë
Katër shtetet ranë dakord të vazhdojnë bisedimet për forcimin e bashkëpunimit rajonal, në takimin e parë të nivelit të lartë mes Iranit dhe vendeve të Paktit të Mekës që nga fillimi i luftës.
Takimi i nivelit të lartë mes Iranit dhe tre vendeve anëtare të Paktit të Mekës u mbyll të hënën në Teheran me marrëveshjen për të vazhduar konsultimet mes katër shteteve. Sipas deklaratës së përbashkët të raportuar nga mediat shtetërore iraniane, palët ranë dakord të vazhdojnë bisedimet me synimin për të forcuar bashkëpunimin, veçanërisht në fushën e paqes dhe sigurisë rajonale, siç njofton Al Jazeera.
Në takim morën pjesë sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei, ministri saudit i Mbrojtjes, princi Khalid bin Salman, shefi i ushtrisë pakistaneze, feldmarshalli Asim Munir, dhe shefi i inteligjencës turke, Ibrahim Kalin. Sipas Reuters, ky ishte kontakti i parë i nivelit të lartë mes Iranit dhe tre vendeve që në gusht nënshkruan paktin e mbrojtjes së ndërsjellë të Mekës, që nga fillimi i luftës me sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit.
Ministria e Jashtme saudite bëri të ditur se vizita kishte për qëllim hapjen e kanaleve të negociatave për të parandaluar rikthimin e përshkallëzimit ushtarak. Sekretari iranian i sigurisë theksoi nga ana e tij se siguria e Azisë Perëndimore duhet të ndërtohet nga vetë vendet e rajonit, pa ndërhyrje nga jashtë.
Takimi u zhvillua në një moment frike të shtuar për një raund të ri konfrontimi mes SHBA-së dhe Izraelit nga njëra anë dhe Iranit nga tjetra, ndërsa sulmet e Huthi-ve ndaj Arabisë Saudite kanë hapur një front të ri lufte në Jemen. Ndërmjetësit kataras kishin qëndruar në Teheran edhe të dielën, në kuadër të përpjekjeve për të ulur tensionet.
Mbetet të shihet nëse konsultimet e dakordësuara do të prodhojnë hapa konkretë për uljen e tensioneve, por vetë mbajtja dhe përfundimi pa përplasje i takimit të parë katërpalësh shihet si sinjal se vendet e rajonit po kërkojnë ta mbajnë të hapur kanalin diplomatik përpara se situata të rrëshqasë drejt një lufte tjetër.
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