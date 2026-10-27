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Amerika

Departamenti i Drejtësisë akuzon për herë të tretë ish-drejtorin e FBI-së, James Comey

Sipas dokumenteve të gjykatës të bëra publike të hënën, Comey akuzohet se në tetor 2016 transmetoi informacion të mbrojtjes kombëtare; ai u përgjigj me video: "Jam ende i pafajshëm"

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UASHINGTON, DC – 7 DHJETOR: Ish-drejtori i Byrosë Federale të Hetimit (FBI), James Comey, largohet nga ndërtesa Rayburn House Office Building pasi dëshmoi para komisioneve të Dhomës së Përfaqësuesve për Gjyqësorin dhe Mbikëqyrjen dhe Reformën e Qeverisjes në Capitol Hill, më 7 dhjetor 2018, në Washington, DC. Me më pak se një muaj kontroll mbi këto komisione, republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve thirrën Comey-n të dëshmonte me dyer të mbyllura mbi hetimet për serverin e emailit të Hillary Clinton dhe nëse këshilltarët e fushatës së presidentit Trump kishin bashkëpunuar me qeverinë ruse për të ndikuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. (Foto nga Chip Somodevilla/Getty Images)

Departamenti amerikan i Drejtësisë ka ngritur akuza penale për herë të tretë kundër ish-drejtorit të FBI-së, James Comey, sipas dokumenteve të gjykatës të bëra publike të hënën, siç njofton Reuters. Këtë herë Comey akuzohet për transmetim të informacionit të mbrojtjes kombëtare dhe për komplot për transmetimin e tij, për veprime që prokurorët ia vendosin në tetor 2016, kur ai drejtonte FBI-në.

Sipas Reuters, aktakuza pretendon se Comey ndau informacion të ndjeshëm të sigurisë kombëtare në tetor 2016. Siç njofton The Wall Street Journal, prokurorët thonë se informacioni i trajtuar nga Comey përfundoi në një artikull të New York Times të atij muaji, ndërsa sipas CNN dokumenti i akuzës u depozitua fillimisht më 5 tetor në gjykatën federale në Uashington, dhjetë vjet pas transmetimit të pretenduar.

Departamenti i Drejtësisë thotë se ende synon ta çojë çështjen para jurisë së madhe për një aktakuzë formale dhe se depozitimi i 5 tetorit synonte të ndalonte skadimin e afatit dhjetëvjeçar të parashkrimit, siç njofton CNN. Një zëdhënëse e departamentit tha se bëhet fjalë për një hetim penal në vazhdim dhe se departamenti nuk do të komentojë më tej.

Comey i ka mohuar akuzat. Në një video të postuar pasditen e së hënës ai tha: “Do të ishte pothuajse për të qeshur nëse nuk do të ishte një abuzim i tmerrshëm me Departamentin e Drejtësisë, ndaj të cilit nuk mund të bëhemi të pandjeshëm. Asgjë nuk ka ndryshuar tek unë. Jam ende i pafajshëm, ende nuk kam frikë nga këta njerëz dhe ende besoj te gjyqësori federal i pavarur.” Avokatët e tij tashmë i kanë kërkuar gjykatësit rrëzimin e çështjes, siç njofton Reuters, ndërsa sipas CNN ata argumentojnë se brenda dhjetë vjetësh nevojitet një aktakuzë formale dhe se depozitimi i departamentit nuk mjafton.

Comey, i emëruar në krye të FBI-së nga presidenti Barack Obama, u shkarkua nga presidenti Donald Trump në vitin 2017, ndërsa mbikëqyrte hetimin fillestar për lidhjet e pretenduara mes fushatës së Trumpit të vitit 2016 dhe Rusisë, siç kujton The Wall Street Journal. Një çështje e mëparshme penale kundër tij u rrëzua nga gjykata, ndërsa një akuzë tjetër, për një postim në rrjetet sociale që prokurorët e konsideruan kërcënim ndaj presidentit, mbetet ende pezull në Karolinën e Veriut, sipas CNN. Dokumentet u bënë publike vetëm një javë para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit.

Akuzat e reja u bënë publike pak orë pasi një gjykatës federal vendosi të hënën se shkarkimi i vajzës së Comey-t, prokurores Maurene Comey, nga administrata Trump ishte i paligjshëm, siç njofton The Wall Street Journal.

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