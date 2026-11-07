Mets rifirmosin Robert Stockun me kontratë njëvjeçare në ligën e madhe
New York Mets njoftuan se kanë firmosur me hedhësin e djathtë Robert Stock një kontratë njëvjeçare në ligën e madhe, siç njofton The Sporting News, duke cituar Jorge Castillo-n e ESPN.
Stock, 36 vjeç, regjistroi shtatë nisje si titullar dhe një paraqitje si reliever për Mets, me ERA 5.93, 29 strikeout dhe 15 baza në topa në 30.1 inning-e.
Ai iu nënshtrua operacionit për sindromën e daljes torakale në mars, u kthye në fushë në qershor dhe u ngrit në ligën e madhe në gusht; këtë muaj mbush 37 vjeç.
Stock ka luajtur në pjesë të gjashtë sezoneve në ligën e madhe me San Diego Padres (2018–19), Boston Red Sox (2020, 2025), Chicago Cubs (2021) dhe Mets (2021, 2026), me ERA karriere 5.20 në 105.2 inning-e.
Ai pritet të shërbejë si reliever i gjatë ose thellësi e rotacionit nëse hyn në listën e skuadrës pas kampit pranveror.
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