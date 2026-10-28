Sundubu-jjigae koreane — supa pikante me tofu të butë, mish derri dhe vezë
Supa koreane që vlon në enën e gurit: tofu i butë si mëndafsh në lëng pikant me gochugaru, mish derri dhe hudhër, e përfunduar me një vezë dhe e shërbyer me oriz të bardhë.
Sundubu-jjigae është një nga supat më të dashura të kuzhinës koreane, siç shënon edhe Wikipedia për këtë pjatë. Emri vjen nga përbërësi kryesor, sundubu — tofu shumë i butë, i pampiksur dhe i pashtrydhur, që shitet zakonisht në tuba dhe shkrihet në gojë si krem. Supa gatuhet dhe shërbehet në të njëjtën enë, tradicionalisht prej porcelani të trashë ose guri, dhe vjen në tryezë duke vluar fort, me një vezë të gjallë që hidhet në qendër pak para shërbimit dhe gatuhet nga nxehtësia e lëngut. Hahet me një tas oriz të bardhë të zier dhe me gatime të vogla shoqëruese, banchan.
Përbërësit (për 2 porcione):
– 1 tub tofu i butë (sundubu), rreth 350 g
– 120 g mish derri, i prerë në copa të vogla (ose 100 g molusqe, për variantin me fruta deti)
– 500 ml lëng ançugeje dhe alge kelp, ose ujë
– 1 1/2 lugë gjelle gochugaru (spec djegës korean në thekon)
– 1 lugë gjelle salcë soje për supë
– 1 lugë çaji hudhër e grirë
– 1/2 qepë e vogël, e prerë në feta
– 1 vezë
– 1 qepë e njomë, e prerë në feta
– 1 lugë gjelle vaj neutral
Përgatitja:
1. Përgatitini dhe pritini të gjithë përbërësit përpara se ta vini tenxheren në zjarr.
2. Ngrohni vajin në një tenxhere të rëndë ose në enë guri, në zjarr mesatar-të ulët. Shtoni gochugaru-n dhe hudhrën dhe përziejini për rreth 20 sekonda, pa i djegur — kjo është baza pikante e supës.
3. Shtoni mishin e derrit dhe fetat e qepës dhe gatuajini derisa mishi të humbasë ngjyrën e gjallë. Nëse përdorni molusqe, shtojini ato më vonë, bashkë me lëngun.
4. Hidhni lëngun e ançuges dhe kelpit (ose ujin), erëzojeni me salcën e sojes dhe lëreni të ziejë lehtë për rreth 5 minuta.
5. Shtoni tofu-n e butë me lugë, në copa të mëdha e të çrregullta. Mos e përzieni fort: copat e buta duhet të mbeten të dukshme dhe të plota.
6. Ziejeni edhe 4–5 minuta të tjera, pastaj thyeni vezën në qendër, shtoni qepën e njomë dhe fikeni zjarrin sapo e bardha e vezës të fillojë të mpikset.
7. Provoni lëngun përpara se të shtoni kripë — salca e sojes dhe lëngu mund të mjaftojnë. Lëngu duhet të jetë i kuq-portokalli dhe të vlojë, me copat e tofu-t ende të mëdha.
Koha: përgatitje dhe gatim rreth 20 minuta.
Porcione: 2.
Shërbimi: shumë e nxehtë, duke vluar, me oriz të bardhë të thjeshtë anash.
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