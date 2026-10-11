Senatori Murphy e quan «katastrofë» arsyetimin për goditjen amerikane të anijes tregtare në Gjirin e Omanit
Komanda Qendrore amerikane (CENTCOM) njoftoi se forcat amerikane «çaktivizuan» të shtunën një anije tregtare në Gjirin e Omanit: një avion luftarak amerikan goditi sternën e anijes kargo M/V Ocean Molica, me flamur të Panamasë, me një municion preciz, siç njofton Al Jazeera në liveblog-un e saj për luftën e Iranit.
Lajmi ngjalli reagim të menjëhershëm politik në Uashington. Senatori demokrat Chris Murphy e quajti arsyetimin e operacionit një «katastrofë», duke pyetur pse taksapaguesit amerikanë po paguajnë miliarda dollarë për të goditur anije tregtare. Sipas tij, qëllimi i shpallur ishte të krijohej presion ndaj Iranit, por taktika e goditjes së anijeve civile po e kthen në pyetje strategjinë e administratës.
Murphy shtoi gjithashtu se Pentagoni i mohoi javën e kaluar hyrjen në një bazë kyçe ushtarake amerikane — një pikë që, sipas tij, ngre shqetësime për transparencën rreth operacioneve amerikane në rajon. Deklaratat e tij vijnë në një moment kur bllokada detare amerikane ndaj Iranit po zgjerohet dhe tensionet në Gjirin e Omanit dhe Ngushticën e Hormuzit mbeten të larta.
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