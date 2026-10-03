Ambasadat nuk planifikojnë evakuimin nga Kievi mes bombardimeve ruse, konfirmon Ministria e Jashtme
KIEV – Ukraina nuk ka marrë asnjë njoftim nga ndonjë mision diplomatik i huaj për synim zhvendosjeje nga Kievi, konfirmoi të premten Ministria e Punëve të Jashtme, siç njofton The Kyiv Independent.
Deklarata erdhi nga zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Heorhii Tykhyi, i cili u tha gazetarëve se ambasadat janë të detyruara të informojnë autoritetet ukrainase nëse planifikojnë të zhvendosen. “Nëse ndonjë mision diplomatik po planifikon të zhvendoset, na informon; kjo është procedura e vendosur”, tha Tykhyi, duke shtuar se deri në mbrëmjen e 2 tetorit Ministria nuk kishte marrë asnjë kërkesë të tillë.
Reagimi vjen pasi një diplomat i lartë, i paemëruar dhe i cituar nga gazeta britanike The Guardian, ngriti shqetësime se ambasadat në Kiev po përgatisnin plane emergjente për evakuim për shkak të përshkallëzimit të sulmeve ruse. Sipas raportimit, diplomati tha se situata në kryeqytetin ukrainas po “përkeqësohet qartë me shpejtësi” dhe se po shqyrtohej mundësia e zhvendosjes në Lviv ose në Poloninë lindore — por këto masa do të hynin në fuqi vetëm nëse Rusia do të fillonte të shënjestronte qëllimisht misionet diplomatike të huaja.
Përndryshe, sipas The Kyiv Independent, ambasadat synojnë të qëndrojnë në Kiev, edhe pse forcat ruse po godasin vazhdimisht shkolla, shtëpi, ura dhe objekte energjetike në qytet.
Kjo nuk është hera e parë që Rusia përpiqet të ushtrojë presion mbi misionet diplomatike për t’u larguar. Në maj, Ministria e Jashtme ruse lëshoi një paralajmërim publik për një valë të re sulmesh me rreze të gjatë në Kiev, duke u bërë thirrje shtetasve të huaj, përfshirë diplomatët, të largoheshin nga qyteti. Diplomatët qëndruan, dhe rreth 50 vende lëshuan një deklaratë të përbashkët në një takim të OKB-së në Nju Jork më 26 maj në mbështetje të Ukrainës.
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