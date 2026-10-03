«Goodnight Desdemona (Good Morning Juliet)» rikthehet në Toronto: Ann-Marie Macdonald kthehet në skenë pas 25 vjetësh, bashkë me Carolyn Taylor
Canadian Stage ka zbuluar kastin e ri të prodhimit të nëntorit të komedisë së saj ikonike “Goodnight Desdemona (Good Morning Juliet)” të Ann-Marie Macdonald-it, e cila do të ngjitet në skenë në Bluma Appel Theatre të Torontos nga 6 deri më 22 nëntor, siç njofton BroadwayWorld.
Në qendër të kastit është vetë autorja, Ann-Marie Macdonald, e cila do të rikthehet në rolin e saj të famshëm të Constance Ledbelly-t për herë të parë pas 25 vjetësh. Një nga zërat më të rëndësishëm të Kanadasë — noveliste, dramaturge, aktore dhe drejtuese emisionesh, e diplomuar në National Theatre School of Canada — Macdonald është nderuar ndër vite me çmime të shumta, përfshirë Çmimin Governor General’s për dramë dhe Çmimin Chalmers; në vitin 2019 ajo u emërua Officer of the Order of Canada.
I bashkohet asaj aktorja dhe shkrimtarja komike Carolyn Taylor, një nga krijueset dhe yjet e serialit të njohur të komedisë skecë “Baroness von Sketch Show” të CBC-së, e cila kthehet në teatër pas më shumë se një dekade. Së bashku me to në skenë ngjiten Praneet Akilla, Jessica B. Hill dhe Caroline Toal. Regjinë e mban partnerja krijuese dhe bashkëshortja e Macdonald-it, Alisa Palmer. Drejtori artistik i Canadian Stage, Brendan Healy, e quan këtë zgjedhje kasti “një gjetje ëndrrash”, ndërsa vetë Macdonald thotë se Taylor është “një gjeni komik” dhe se ndihet me fat që ndan skenën me të.
E shkruar fillimisht në vitin 1988, “Goodnight Desdemona (Good Morning Juliet)” është kthyer në një nga dramat më të suksesshme kanadeze të shkruara ndonjëherë në anglisht, me mbi 100 produksione në Kanada, SHBA, Evropë dhe Japoni, dhe është nderuar me Çmimin Chalmer’s për dramën më të mirë të re (1989) dhe Çmimin Governor General’s për dramë (1990). Komedia ndjek akademiken e pafat Constance Ledbelly, e cila, pas një zbulimi tronditës rreth profesorit të saj mbikëqyrës, bie në botën e Shekspirit — drejt e në “Othello” dhe “Romeo e Zhulieta” — ku zbulon se heroinat (dhe ajo vetë) mund të jenë shumë më të forta sesa kishte menduar ndokush.
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