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03 Tet 2026
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Ëmbëlsira

Bienenstich gjermane — torta klasike me bajame të karamelizuara dhe krem vaniljeje

Ëmbëlsira gjermane e "pickimit të bletës": bazë e butë me maja, shtresë bajamesh të karamelizuara me mjaltë dhe krem i lehtë vaniljeje në mes.

· 3 min lexim

Bienenstich (në gjermanisht “pickimi i bletës”) është një nga ëmbëlsirat më të dashura të kuzhinës gjermane. Legjenda thotë se emrin e mori nga një incident ku bletët u tërhoqën nga shtresa e ëmbël e mjaltit mbi tortë. Rezultati është një tortë e butë me bazë brumi me maja, e kurorëzuar me bajame të karamelizuara dhe e mbushur me krem vaniljeje — e thjeshtë për t’u përgatitur në shtëpi dhe e përsosur për tryezën e festave.

PËRBËRËSIT

Për brumin:

  • 500 g miell
  • 80 g sheqer
  • 1 pako (7 g) maja e thatë
  • 250 ml qumësht i vakët
  • 80 g gjalpë i shkrirë
  • 1 vezë
  • një majë kripe

Për shtresën e bajameve:

  • 150 g bajame të prera në feta
  • 100 g gjalpë
  • 100 g sheqer
  • 2 lugë gjelle mjaltë
  • 3 lugë gjelle qumësht
  • pak vanilje

Për kremin:

  • 500 ml qumësht
  • 80 g sheqer
  • 40 g niseshte misri (ose 1 pako puding vaniljeje)
  • 200 ml krem qumështi (pana për ëmbëlsira)
  • 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Treti majanë në qumështin e vakët me një lugë sheqer dhe lëre 10 minuta derisa të shkumëzojë. Përzieje miellin me sheqerin e mbetur dhe kripën; shto qumështin me maja, gjalpin e shkrirë dhe vezën dhe brumos 8–10 minuta derisa brumi të bëhet elastik. Mbulojeni dhe lëre të vijë rreth 1 orë në vend të ngrohtë.
  2. Ngroh furrën në 180°C. Hape brumin në një tavë të rrumbullakët (26 cm) të lyer me gjalpë ose të shtruar me letër pjekjeje.
  3. Për shtresën e bajameve: shkri gjalpin me sheqerin, mjaltin dhe qumështin; lëre të ziejë lehtë 2–3 minuta. Hiqe nga zjarri, shto bajamet dhe vaniljen, përzieje mirë dhe shpërndaje në mënyrë të barabartë mbi brumë.
  4. Piçe 25–30 minuta, derisa sipërfaqja të marrë një ngjyrë të artë. Lëre të ftohet plotësisht në tavë.
  5. Për kremin: përzie niseshten me pak qumësht të ftohtë. Vloj pjesën tjetër të qumështit me sheqerin, shto përzierjen e niseshtes duke përzier vazhdimisht derisa kremi të trashet. Hiqe nga zjarri, shto vaniljen, mbuloje me film plastik që prek sipërfaqen dhe lëre të ftohet plotësisht. Rrihe panën derisa të bëhet shkumë e fortë dhe bashkoje me kujdes me kremin e ftohtë.
  6. Preje tortën horizontalisht në mes, duke e ndarë bazën nga “kapaku” me bajame. Lyje bazën me kremin e vaniljes, vendose kapakun sipër dhe lëre tortën në frigorifer të paktën 2 orë para servirjes.

KOHA DHE PORCIONET: Përgatitja 40 minuta + ardhja e brumit 60 minuta; pjekja 25–30 minuta; ftohja në frigorifer të paktën 2 orë. Del për rreth 12 porcione.

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