Iowa miraton 1.36 miliardë dollarë lehtësira tatimore për uzinën e çelikut të Trump
Dhoma e Përfaqësuesve e Iowas miratoi të premten me 75-17 projektligjin House File 2801, që përditëson programin shtetëror MEGA të lehtësirave tatimore, duke i hapur rrugën një pakete stimujsh prej deri në 1.36 miliardë dollarësh për uzinën e re të çelikut prej 15 miliardë dollarësh që kompania Mesabi Metallics planifikon të ndërtojë në Lee County, në juglindje të Iowas, sipas Des Moines Register.
Presidenti Donald Trump e kishte shpallur projektin vetëm pak ditë më parë, në një ceremoni në Oval Office më 28 shtator, duke e përshkruar uzinën si më të madhen në historinë e SHBA-ve: 6,000 vende pune gjatë ndërtimit dhe 1,750 vende të përhershme, me prodhimin e çelikut që pritet të nisë në vitin 2030.
Paketa prej 1.36 miliardë dollarësh — 1.145 miliardë dollarë kredi tatimore investimi (10% e investimit kapital), 154.35 milionë dollarë rimbursime të taksës së shitjes dhe 60.5 milionë dollarë kredi tatimore mbi mbajtjen në burim — do të ishte më e madhja në historinë e shtetit, sipas organizatës mbikëqyrëse Good Jobs First.
Debati i mëngjesit në seancën e posaçme kishte zbuluar rezerva edhe brenda radhëve të shumicës. Guvernatorja Kim Reynolds e shtyu fort projektin, ndërsa afrohen zgjedhjet e mesmandatit në një shtet të goditur nga tarifat dhe çmimet e larta të dizelit. Demokratët e Dhomës kritikuan mungesën e masave për koston e jetesës, ndërsa udhëheqësi i pakicës Brian Meyer kërkoi mbikëqyrje të fortë për mbrojtjen e parave të taksapaguesve.
Procesi u shoqërua me dramë politike: kreu republikan i Senatit, Mike Klimesh, hoqi dy senatorë republikanë, Jeff Taylor dhe Dawn Driscoll, nga komiteti tatimor Ways and Means, pasi ata kishin paralajmëruar se do të votonin kundër. Senatori Dave Sires e denoncoi veprimin si “politikë të ndyrë” — ndonëse Driscoll më vonë saktësoi se ishte larguar vetë nga komiteti.
Kompania Mesabi Metallics, në pronësi të grupit indian Essar, vjen me një histori të trazuar në Minesotën fqinje, ku falimentoi në vitin 2016 me borxhe prej 1.1 miliardë dollarësh. Tashmë projektligji kalon në Senatin e Iowas, ku pritet votimi përfundimtar.
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