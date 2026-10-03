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Ekspozita

Hapet sot në New Orleans ekspozita «Second Nature»: afro 60 piktura japoneze Rinpa, nga Korin te Hoitsu

Muzeu i Artit i New Orleans-it i kushton një ekspozitë të madhe traditës së pikturës Rinpa të periudhës Edo, me vepra nga koleksioni Gitter-Yelen dhe nën kurimin e profesorit të Harvardit, Yukio Lippit.

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New Orleans Museum of Art (NOMA) hapi sot, më 2 tetor, ekspozitën «Second Nature: Japanese Rinpa Paintings from the Gitter-Yelen Collection», një vështrim gjithëpërfshirës mbi një nga shkollat më karakteristike të pikturës japoneze të periudhës Edo (1615–1868), siç njofton NOMA.

Afro 60 piktura — rrotulla të varura, ekrane palosëse, tifozë, albume e rrotulla dore, përveç qeramikës dhe arteve dekorative — rrëfejnë historinë e Rinpa-s, shkollës që bashkoi teknikat e bojës me një paletë polikromatike vezulluese në kompozime me motive nga natyra. Emri «Rinpa» do të thotë fjalë për fjalë «Shkolla e Korin-it», sipas piktorit Ogata Korin (1658–1716).

Në qendër të ekspozitës qëndron Sakai Hoitsu (1757–1828), i cili në fund të shekullit XVIII rizbuloi dhe ringjalli arritjet e Korin-it gati një shekull më vonë, duke u bërë, sipas kuratorit, «themeluesi» i Rinpa-s. Mes veprave më të shquara është triptiku i tij «Flowers and the Rising Sun», i konsideruar si një nga pikturat Rinpa më të rëndësishme jashtë Japonisë. Ekspozohen gjithashtu vepra të Hon’ami Koetsu-t, Tawaraya Sotatsu-së, Nakamura Hochu-së, Suzuki Kiitsu-së, Sakai Oho-së — i birësuar nga Hoitsu në moshën dhjetë vjeçare dhe një nga nxënësit e tij më të spikatur — si dhe të Kamisaka Sekka-s, figurës që e çoi Rinpa-n në epokën moderne.

Ekspozita, e kuruar nga Yukio Lippit, profesor i Historisë së Artit dhe Arkitekturës në Universitetin e Harvardit, vjen kryesisht nga koleksioni i Alice Yelen Gitter dhe të ndjerit Dr. Kurt A. Gitter (1937–2026), kirurgut nga New Orleans që mblodhi një nga koleksionet më të rëndësishme botërore të artit japonez, me afro 350 vepra të dhuruara ndër vite muzeut. Ajo shoqërohet nga një katalog i ri i botuar enkas dhe nga një simpozium gjysmëditor të shtunën, më 3 tetor.

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