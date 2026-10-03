«Verity» mund «Digger»-in në natën e hapjes: 3.4 milionë kundrejt 1.2 milionësh — Tom Cruise drejt bombës më të madhe të vitit
Trilleri i Anne Hathaway mblodhi 3.4 milionë dollarë në shfaqjet paraprake dhe pritet të hapet me 30–35 milionë; «Digger» i Tom Cruise mbeti te 1.2 milionë dhe rrezikon të hyjë në historinë e bombave të Hollywood-it.
Trilleri «Verity», përshtatja kinematografike e romanit bestseller të Colleen Hoover me Anne Hathaway, Dakota Johnson dhe Josh Hartnett, mblodhi 3.4 milionë dollarë në shfaqjet paraprake të së enjtes mbrëma, siç njofton MovieWeb duke cituar Variety-n. Filmi i regjisorit Michael Showalter, prodhim i Amazon MGM Studios, është në rrugë të mirë për një fundjavë hapjeje prej 30–35 milionë dollarësh, që do t’i siguronte vendin e parë në box office-in amerikan. Do të ishte filmi i tretë numër 1 i Anne Hathaway në 2026, pas «The Devil Wears Prada 2» dhe «The Odyssey».
Krahasuar me adaptimet e tjera të Colleen Hoover, «Verity» nuk pritet ta arrijë hapjen 50-milionëshe të «It Ends With Us»-it, por sipas MovieWeb do t’i kalojë «Regretting You» (13.6 milionë) dhe «Reminders of Him» (17.9 milionë). Me një buxhet prodhimi prej rreth 40 milionë dollarësh, filmi e ka nisur mirë rrugën drejt kthimit të investimit.
Në krahun tjetër, «Digger», satira e errët e Alejandro G. Iñárritu-t me Tom Cruise, mblodhi vetëm 1.2 milionë dollarë nga shfaqjet paraprake dhe parashikohet të hapet me vetëm 12–15 milionë dollarë, shkruan MovieWeb. Fillimi i tmerrshëm e formëson filmin si një nga bombat më të mëdha të box office-it të vitit — një nisje fatkeqe për një prodhim që thuhet se kushtoi 160 milionë dollarë.
Kritika nuk i ndihmoi dot asnjërit prej dy filmave: ditën e hapjes «Verity» qëndron te 36% në Rotten Tomatoes, ndërsa «Digger» te 51%; të dy kanë 45 në Metacritic, sipas MovieWeb.
Përtej shifrave, historia është tregimi i dy studiove: «Verity» duket si një tjetër fitore për Amazon MGM, ndërsa «Digger» është filmi i fundit që lëshon Warner Bros. Discovery përpara marrjes së tij nga Paramount Skydance — një fund epoke, siç e quan MovieWeb.
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