49ers pa tre marrës kundër Raiders, Kirk dëmton meniskun dhe Bosa e McCaffrey kthehen plotësisht
San Francisco 49ers do të presin të dielën Las Vegas Raiders në Levi’s Stadium pa të tre marrësit kryesorë, sipas faqes zyrtare të ekipit 49ers.com. Pas stërvitjes së së premtes, trajneri Kyle Shanahan përjashtoi Mike Evans (brinjë dhe Akil), Deebo Samuel Sr. (kërdhokull) dhe Christian Kirk (gju).
Goditja më e rëndë është ajo e Kirk, siç njofton Associated Press. Veterani dëmtoi meniskun të enjten, pasi ishte stërvitur të mërkurën, dhe nuk mori pjesë as të enjten e as të premten. I pyetur nëse dëmtimi kërkon operacion, Shanahan u përgjigj: “Nuk jemi ende të sigurt. Ende po përpiqemi të vendosim.” Kirk sapo ishte rikthyer: ai bëri debutimin e sezonit në Javën 7 kundër Atlanta, ku luajti 20 snap-e pa u shënjestruar, pasi një dëmtim në pulpë që në stërvitjen e parë të kampit në korrik e kishte mbajtur në listën e të dëmtuarve deri më 24 tetor.
Evans humbi të tri stërvitjet e javës dhe, sipas AP-së, do të mungojë për të dytën ndeshje radhazi; ai luajti për herë të fundit në Javën 6 kundër Washington, me tri pritje për 94 jarde para se të dilte para pushimit. Edhe Samuel humbi të tri stërvitjet për dëmtimin në kërdhokull.
Në vend të tyre, siç njofton Raiders Wire, titullarë të mundshëm janë Jordan Watkins dhe Demarcus Robinson, me gjithsej 11 pritje, 222 jarde dhe një touchdown këtë sezon, ndërsa më shumë minuta priten edhe për Brandin Cooks, Jacob Cowing dhe KhaDarel Hodge. Robinson vetë është në dyshim (kyç i këmbës) dhe Shanahan tha se aktivizimi i tij nga lista e të dëmtuarve është “me shumë mundësi” i pritshëm, ndërsa për cornerback-un Nate Hobbs (adduktor) u shpreh “nuk jam i sigurt”. Në dyshim janë edhe Upton Stout (shpatull dhe qafë) dhe Siran Neal (gju dhe këmbë).
Lajmi i mirë për San Franciscon, 6-1 pas javës së pushimit, është dyshja e rikthyer: defensive end-i Nick Bosa u stërvit plotësisht të premten, pa përcaktim dëmtimi, dhe pastrohet për ndeshjen e parë që nga Java 2 — “I pastruar për të luajtur. Kishte një javë shumë të mirë. Jam i emocionuar që e kam prapë”, tha Shanahan, siç citon faqja zyrtare. Edhe running back-u Christian McCaffrey, me tendosjen në kërdhokull nga ndeshja e Javës 7 në Atlanta, kaloi nga mungesa të mërkurën në stërvitje të plotë të premten dhe nuk ka përcaktim. Te Raiders, i vetmi i përjashtuar është defensive tackle Thomas Booker (kyç i këmbës), ndërsa cornerback-u Darien Porter është në dyshim (ijë).
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