Lions zyrtarisht pa pesë lojtarë kundër Dolphins, St. Brown në dyshim dhe Branch i pastër
Detroit Lions do të zbresin në fushë të dielën në Hard Rock Stadium kundër Miami Dolphins pa pesë lojtarë, sipas raportit final zyrtar të së premtes, të cilin e publikuan Lions Wire dhe Pride of Detroit. Të përjashtuar janë linebacker-i Jack Campbell (qafë), safety Kerby Joseph (gju), qendra Cade Mays (kyç i këmbës), cornerback-u D.J. Reed (ijë) dhe edge defender-i DJ Wonnum (tronditje).
Campbell, Mays, Reed dhe Wonnum nuk u stërvitën në asnjë ditë të javës, ndërsa Joseph mbeti i kufizuar gjatë gjithë javës. Për Campbell, i cili vazhdon të shtrohet në spital pas dëmtimit të rëndë në qafë kundër Vikings, trajneri Dan Campbell tha të premten se ai “vazhdon të përmirësohet, që është një lajm i shkëlqyer”, por linebacker-i duhet konsideruar jashtë për një kohë të pacaktuar derisa të sqarohet ndryshe, siç shënon Pride of Detroit.
Joseph, i cili është në listën PUP, duket “shumë më mirë nga sa pritej” sipas trajnerit të safeties Jim O’Neil, i cili e pa në stërvitjen e parë me ekipin të enjten, por plani i trajnerit kryesor ishte ta mbante jashtë edhe këtë ndeshje dhe ta rriste gradualisht javën tjetër. Mays ka një ndrydhje të lehtë të kyçit dhe Lions kanë planifikuar që nga fillimi i javës që Juice Scruggs të nisë si qendër titullare, ndërsa në vend të Wonnum, i cili është ende në protokollin e tronditjes, pritet rol më i madh për rookie-n Derrick Moore.
Tre lojtarë janë në dyshim: marrësi Amon-Ra St. Brown (brinjë), i cili të enjten u tha gazetarëve “jam pak i goditur, por do të jem mirë” dhe pret të luajë, running back-u Jacob Saylors (qafë) dhe running back-u Sione Vaki (kyç i këmbës), i cili u shtua në raport vetëm të premten, nuk u stërvit atë ditë dhe shkalla e dëmtimit të tij nuk dihet ende.
Lajmi i mirë është mbrojtësi Brian Branch: ai nuk ka më përcaktim dëmtimi pas tronditjes dhe Dan Campbell tha se pret që të pastrohet dhe të jetë gati të dielën. Të pastër janë edhe cornerback-u Rock Ya-Sin dhe linebacker-i Amen Ogbongbemiga. Te Dolphins, siç njofton Lions Wire, në dyshim janë running back-ët Jaylen Wright dhe Kaytron Allen (kuadriceps) dhe defensive end-i Malik Herring (qafë), ndërsa Miami nuk përjashtoi asnjë lojtar.
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