Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite e quan sulmin ndaj aeroportit të Riadit «krim lufte»: fajëson Huthi-t dhe premton përgjigje të vendosur
Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite e ka cilësuar sulmin vdekjeprurës të së shtunës ndaj aeroportit ndërkombëtar të Riadit si «krim të plotë lufte», duke fajësuar drejtpërdrejt rebelët Huthi të Jemenit, të mbështetur nga Irani, siç njofton Al Jazeera në transmetimin e saj live për luftën.
Zëdhënësi i koalicionit, kolonel Turki al-Maliki, e quajti goditjen «akt terrorist» dhe deklaroi se ajo do të marrë një përgjigje të vendosur, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare humanitare. Sipas autoriteteve saudite të aviacionit civil, sulmi la 12 të vrarë — katër shtetas sauditë, dy nga Bangladeshi dhe nga një shtetas amerikan, egjiptian, jordanez, sirian, palestinez e sudanez — si dhe 309 të plagosur.
Sulmi i së shtunës ishte i treti brenda javës ndaj aeroportit «Mbret Khalid» dhe më vdekjeprurësi në mbretëri në më shumë se një dekadë. Për këtë goditje specifike, grupi Huthi nuk e ka marrë ende përsipër përgjegjësinë, edhe pse gjatë javës kishte pretenduar sulme ndaj objektivave saudite.
Deklarata e koalicionit vjen në një moment përshkallëzimi të ashpër: Arabia Saudite dhe qeveria jemenase po zhvillojnë një ofensivë tokësore e ajrore kundër Huthi-ve, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump ka lënë të hapur mundësinë që SHBA-ja t’u bashkohet sulmeve saudite kundër grupit rebel. Sulmet ndaj aeroportit kanë detyruar anulimin e dhjetëra fluturimeve dhe kanë shtuar shqetësimin për sigurinë e hapësirës ajrore saudite.
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