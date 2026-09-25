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NFL

Atlanta fiton 35-14 ndaj Green Bay në Lambeau Field: çfarë tregoi ndeshja

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Atlanta Falcons morën fitoren e parë të sezonit duke mundur Green Bay Packers 35-14 në Lambeau Field. Packers shënuan të parët, por Atlanta iu përgjigj me 27 pikë radhazi dhe krijoi avantazhin 27-7 me rreth 11 minuta për t’u luajtur, një diferencë që Green Bay nuk arriti ta neutralizonte.

Siç raporton nfl, në startin e tij të parë të sezonit, kuarterbeku Michael Penix Jr. pati një fillim të vështirë por më pas u rregullua dhe shpërndau topin tek lojtarët kryesorë. Bijan Robinson përfundoi me më shumë se 200 jardë gjithsej dhe dy touchdown-e, ndërsa Drake London kapërceu nëntë pasime për 194 jardë, duke qenë faktorë kryesorë në sulmin e Falcons.

Ofensiva e Packers ishte jashtë ritmi gjatë pjesës më të madhe të ndeshjes, ndërsa mbrojtja e tyre lejoi 498 jardë totale për Atlanta. Me këtë humbje, Green Bay ra në bilancin 1-2 në fillim të sezonit.

Sipas nfl, fitorja e Falcons u ndërtua mbi lojën e ekuilibruar të sulmit dhe performancat e larta individuale, ndërsa Green Bay duhet të rishikojë ritmin ofensiv dhe performancën mbrojtëse për ndeshjet e ardhshme.

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