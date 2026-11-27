Hakerët depërtojnë në Cloud One, platformën kryesore cloud të forcave ajrore të SHBA-së
Depërtimi, i zbuluar gjatë një përmirësimi të sistemit, mund të rrezikojë të dhëna taktike, të personelit dhe logjistike; hetuesit thirrën Komandën Kibernetike për të vlerësuar dëmin
Hakerët kanë depërtuar në Cloud One, platformën kryesore cloud të Forcave Ajrore të SHBA-së, i thanë Reuters-it tre persona të njohur me çështjen, në një zhvillim që mund të rrezikojë një sasi të madhe të dhënash të ndjeshme taktike, të personelit dhe logjistike.
Depërtimi u zbulua brenda muajit të fundit ose më së shumti gjatë punimeve për përmirësimin e sistemit, thanë dy prej burimeve, duke shtuar se zbulimi ka shkaktuar ndërprerje në të gjithë platformën. Sipas Reuters, identiteti i hakerëve, shtrirja e plotë e depërtimit dhe nëse janë vjedhur të dhëna nuk mund të përcaktoheshin. Një burim tha se ndërhyrësit shfrytëzuan një cenueshmëri të softuerit për të arritur te plani i kontrollit, ndërsa hetuesit kanë thirrur Komandën Kibernetike, forcën kibernetike të ushtrisë amerikane, për të vlerësuar dëmin.
Cloud One, e nisur në vitin 2017, ishte menduar si një pikë e vetme për nevojat e IT-së të Forcave Ajrore, duke bashkuar burimet e Microsoft, Amazon, Oracle dhe Alphabet për dhjetëra aplikacione, përfshirë ato që menaxhojnë të dhënat dhe pagat e personelit apo logjistikën dhe mirëmbajtjen. Mes tyre janë edhe sistemi që mbledh të dhëna radarësh të mbrojtjes ajrore nga e gjithë Amerika e Veriut dhe sistemi që gjurmon bombat dhe raketat në më shumë se 200 lokacione të Forcave Ajrore në mbarë botën.
Zbulimi ka pezulluar migrimin e aplikacioneve në Cloud One dhe ka bllokuar përditësimet e aplikacioneve që tashmë funksionojnë në platformë, ndërsa disa përdoruesve u janë hequr të drejtat e administratorit. Në një deklaratë për Reuters, Forcat Ajrore thanë se nuk komentojnë qëndrimin e sigurisë, cenueshmëritë apo statusin operacional të rrjeteve dhe sistemeve specifike, por marrin vazhdimisht masa të kujdesshme për të mbrojtur informacionin dhe aftësitë e misionit.
Lajmi vjen mes shqetësimit të shtuar për depërtimet e mundësuara nga inteligjenca artificiale dhe pas të paktën gjashtë incidenteve të tjera kibernetike të zbuluara së fundmi në qeverinë amerikane, përfshirë dy në FBI, një depërtim të mëparshëm në të dhënat e Pentagonit dhe një rrjedhje të informacionit të personelit të Departamentit të Sigurisë Kombëtare.
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