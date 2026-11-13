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Kosova

AUV kthen në kufi mbi 12 tonë produkte ushqimore nga Maqedonia e Veriut

Dy ngarkesa me kremra ushqimorë me yndyrë bimore dhe produkte djathi të fabrikës "AD Mlekara" të Tetovës u kthyen në Han të Elezit, në zbatim të vendimit që e ndalon importin nga kjo fabrikë pas shkeljeve të përsëritura të sigurisë ushqimore

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AUV kthen në kufi mbi 12 tonë produkte ushqimore nga Maqedonia e Veriut

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka kthyer në kufi dy ngarkesa me produkte ushqimore nga Maqedonia e Veriut, me peshë të përgjithshme 12,268 kilogramë, siç njofton KosovaPress më 13 nëntor 2026. Ngarkesat u ndalën në pikën kufitare në Han të Elezit dhe u kthyen në vendin e origjinës, pasi produktet vinin nga një fabrikë, importi nga e cila është i ndaluar.

Importuesi i produkteve ishte kompania “Vizioni M.Z.I.I.” nga Preoci i Graçanicës, ndërsa prodhuesi dhe eksportuesi është fabrika “AD Mlekara” e Tetovës. Sipas njoftimit, kthimi u bë në zbatim të vendimit të AUV-së nr. AUV.01/678/2026, të datës 6 nëntor 2026, me të cilin importi nga kjo fabrikë u ndalua dhe ajo u hoq nga lista e objekteve të aprovuara, pas shkeljeve të përsëritura të sigurisë ushqimore dhe të higjienës.

Ngarkesa e parë, me referencë PIKV00148643/2026, peshonte 7,368 kilogramë dhe përfshinte kremra ushqimorë me yndyrë bimore dhe produkte djathi Natura Delikates, Duble Cream Masterfood, Extra Delikates Aksion dhe Kravjo Sirenje. Ngarkesa e dytë, me referencë PIKV00148653/2026, peshonte 4,900 kilogramë dhe përmbante produktet Natura Sharplaninska dhe Cream Extra Masterfood.

Vendimi për ndalimin e importit erdhi pas kontrolleve të mëparshme, gjatë të cilave në dërgesa nga kjo fabrikë u gjetën, ndër të tjera, baktere E. coli mbi kufijtë e lejuar. AUV-ja ka bërë të ditur se do të vazhdojë zbatimin e ndalimit dhe do të kontrollojë e gjurmojë edhe produktet e kësaj fabrike që janë importuar më herët, për të garantuar sigurinë e konsumatorëve.

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