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Serbia

Gjykata e Lartë e Beogradit: Radoiçiç nuk guxon të largohet nga vendbanimi pa miratim, në polici u paraqit për herë të fundit më 1 nëntor

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Gjykata e Lartë e Beogradit: Radoiçiç nuk guxon të largohet nga vendbanimi pa miratim, në polici u paraqit për herë të fundit më 1 nëntor
Milan Radoiçiç (Foto: arkivi)

Gjykata e Lartë në Beograd ka bërë të ditur se Milan Radoiçiçit i është ende e ndaluar të largohet nga vendbanimi i tij pa miratimin e gjykatës kompetente. Në përgjigjen për televizionin N1, të cilën e përcjellin Nova.rs dhe Danas, gjykata shton se stacioni policor e ka njoftuar atë se Radoiçiç është paraqitur për herë të fundit më 1 nëntor.

Ndaj Radoiçiçit janë në fuqi masa kufizuese që nga hetimi për sulmin në Banjskë: atij i është marrë pasaporta, i është ndaluar largimi nga Serbia dhe ka detyrim të paraqitet në stacionin policor kompetent më 1 dhe më 15 të çdo muaji, që do të thotë se paraqitja e radhës bie më 15 nëntor. Atij i është ndaluar edhe shkuarja në Kosovë.

Përgjigja e gjykatës vjen pasi ish-inspektori i pavarur i Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit (BIA), Milan Zvezdanović, deklaroi për N1 se, sipas informacioneve jozyrtare që ka nga kjo agjenci, Radoiçiç është larguar nga territori i Serbisë dhe ka shkuar në Rusi. Ky pretendim nuk është konfirmuar zyrtarisht, dhe Gjykata e Lartë në përgjigjen e saj nuk pohon ndonjë largim: ajo konfirmon vetëm se ndalimi është në fuqi dhe datën e paraqitjes së fundit në polici. N1 i kishte kërkuar gjykatës që më 29 tetor informacion nëse Radoiçiç paraqitet rregullisht në polici, por përgjigja erdhi vetëm tani.

Radoiçiç mori përgjegjësinë për organizimin e grupit të armatosur që kreu sulmin në fshatin Banjskë të Zveçanit më 24 shtator 2023, ku u vra rreshteri i Policisë së Kosovës Afrim Bunjaku dhe tre pjesëtarë të grupit. Autoritetet e Kosovës e kërkojnë atë për organizimin dhe pjesëmarrjen në sulm, ndërsa në Serbi ndaj tij po zhvillohet hetim; së fundmi, një Komision i Prokurorisë së Lartë Publike po shqyrton edhe rrethanat pse pas marrjes në pyetje atij nuk iu caktua masa e paraburgimit.

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