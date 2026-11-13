Kamatero: automjeti jashtë kontrollit godet gjashtë automjete, plagoset rëndë një 36-vjeçare
Një shofer 38-vjeçar humbi kontrollin në bulevardin Fylis, përplasi një varg automjetesh të parkuara dhe në lëvizje dhe përshkroi një grua që sapo kishte dalë nga makina e saj.
Mëngjesin e së premtes, më 13 nëntor 2026, pak pas orës 09:00, në bulevardin Fylis në Kamatero, në veriperëndim të Athinës, një shofer 38-vjeçar humbi kontrollin e automjetit të tij në rrethana që mbeten ende të paqarta, sipas Policisë greke (ELAS), siç raporton Business Daily.
Automjeti fillimisht goditi një makinë të parkuar, më pas u përplas me një automjet që drejtohej nga një 49-vjeçar, dhe më pas goditi një tjetër makinë të parkuar.
Një grua 36-vjeçare sapo kishte dalë nga ajo makinë e fundit e parkuar kur u përshkua nga automjeti jashtë kontrollit; ajo u plagos rëndë.
Automjeti vazhdoi dhe goditi edhe tre automjete të tjera të parkuara — dy makina dhe një motoçikletë — ku edhe ndaloi përfundimisht.
Gruaja u dërgua me lëndime të rënda në spitalin “Erythros Stavros” (Kryqi i Kuq), ndërsa edhe shoferi 38-vjeçar u shtrua në spital me lëndime të lehta. Ndaj shoferit u hap një dosje për lëndim trupor nga pakujdesia dhe ai u arrestua; atij iu mor një mostër gjaku për analiza toksikologjike, për të përcaktuar nëse po drejtonte nën ndikimin e alkoolit apo të substancave të tjera.
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