Jon Freemon shpallet Arbitri i Vitit në MLS, Felisha Mariscal më e mira ndër asistentët
Major League Soccer dhe Professional Referee Organization (PRO) njoftuan të premten, më 13 nëntor, Jon Freemon si Arbitri i Vitit 2026 në MLS dhe Felisha Mariscal si Arbitrja Asistente e Vitit 2026 në MLS, sipas njoftimit të MLS-së dhe Organizatës Profesionale të Arbitrave (PRO). Të dy e fitojnë çmimin për herë të parë në karrierë, ndërsa Mariscal bëhet gruaja e parë që fiton çmimin e Asistentes së Vitit që nga Kathryn Nesbitt më 2020.
Freemon debutoi në MLS në gusht 2020 dhe ka gjykuar 112 ndeshje të sezonit të rregullt, përfshirë 21 më 2026. Ndër kulmet e karrierës së tij janë pesë detyra në Audi MLS Cup Playoffs në 2023 dhe 2025, përfshirë Finalen e Konferencës së Lindjes 2025, detyra si arbitër video (VAR) në MLS All-Star Game 2021, gjykimi i finales së Lamar Hunt U.S. Open Cup 2023, si dhe roli i arbitrit të katërt në MLS Cup 2023.
Mariscal debutoi në MLS në mars 2014 dhe ka gjykuar 153 ndeshje të sezonit të rregullt, përfshirë 19 më 2026. Ajo ka katër ndeshje në Audi MLS Cup Playoffs — në 2018, 2023 dhe dy herë në 2024 — dhe ishte arbitre asistente rezervë në MLS All-Star Game 2025. Ndërkombëtarisht, ajo përfaqësoi Shtetet e Bashkuara në FIFA Women’s World Cup 2019, me gjashtë detyra ndeshjesh, përfshirë tri paraqitje në fushë dhe dy si asistente e arbitrit video.
Kandidatët u nominuan përmes një procesi përzgjedhjeje me drejtues të PRO-së dhe u votuan nga stafi teknik i klubeve të MLS-së, media dhe lojtarët e MLS-së. Me këto çmime, Freemon dhe Mariscal mbyllin sezonin 2026 si dy nga figurat kryesore të arbitrazhit në Major League Soccer.
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