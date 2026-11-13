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Greqia

BE-ja zgjeron hetimin antitrust ndaj PPC-së: akuza për shitje të energjisë nën kosto në vitet 2013–2019

Komisioni Europian i dërgoi kompanisë greke të energjisë një deklaratë plotësuese kundërshtimesh, duke detajuar metodologjinë me të cilën vlerëson shitjet nën kosto në tregun me shumicë.

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BE-ja zgjeron hetimin antitrust ndaj PPC-së: akuza për shitje të energjisë nën kosto në vitet 2013–2019
Bankënota euro mbi një dokument me llojet e tarifave të energjisë elektrike në Greqi. Foto: ProtoThema (arkiv)

Të premten, më 13 nëntor 2026, Komisioni Europian i dërgoi Public Power Corporation (PPC) një deklaratë plotësuese kundërshtimesh, siç njoftoi Komisioni Europian.

Sipas raportimit të Reuters, hetimi shqyrton nëse PPC-ja ka shkelur rregullat e konkurrencës të Bashkimit Europian duke shitur energji elektrike nën kosto në tregun grek me shumicë të energjisë elektrike midis viteve 2013 dhe 2019, duke përjashtuar potencialisht konkurrentët e saj kryesorë.

Dokumenti plotësues vjen pas deklaratës së kundërshtimeve të lëshuar në shkurt 2024 dhe jep kryesisht detaje të mëtejshme mbi metodologjinë që Komisioni zbaton për të vlerësuar masën në të cilën PPC-ja furnizoi energji elektrike me çmime nën kosto.

PPC-ja është furnizuesi më i madh i energjisë elektrike në Greqi dhe, gjatë viteve nën hetim, kontrollonte të gjithë kapacitetin e linjitit dhe të hidrocentraleve në vend.

Deklarata plotësuese nuk paragjykon rezultatin e hetimit; PPC-ja tani ka mundësinë t’u përgjigjet shqetësimeve të Komisionit.

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