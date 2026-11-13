Berisha thirrje nga Kukësi për aleancë kundër Ramës: Armiku i armikut tim është miku im
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, nga Kukësi ftoi edhe kundërshtarët e tij politikë në një aleancë të gjerë për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe për zgjedhje të lira e të ndershme.
Në një takim me mbështetës në Kukës, kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, bëri thirrje për një aleancë të gjerë kundër kryeministrit Edi Rama, siç njofton Shqiptarja.com. Ai tha se në këtë aleancë janë të ftuar edhe kundërshtarët e tij politikë, duke iu referuar parimit se armiku i armikut tim është miku im, dhe u bëri thirrje atyre të bashkohen, “edhe nëse nuk më duroni dot”.
Sipas Berishës, aleanca do të kishte një qëllim të vetëm: largimin e Ramës dhe mbajtjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Pas arritjes së këtij qëllimi, tha ai, secila parti do të shkonte në rrugën e vet dhe do ta ruante identitetin e vet, duke e vënë flamurin kombëtar përpara flamurit të partisë.
Berisha akuzoi qeverinë e Ramës për korrupsion dhe pretendoi se 95 për qind e rritjes ekonomike përfundon te kartelet e drogës dhe te zyrtarët e qeverisë, ndërsa qytetarët varfërohen gjithnjë e më shumë.
Ai premtoi se, nëse Partia Demokratike kthehet në pushtet, do të zhvillojë një luftë totale dhe ballore kundër krimit të organizuar, karteleve të drogës dhe vjedhjes, përfshirë krijimin e një agjencie kombëtare dhe ndërkombëtare për gjurmimin e pasurive të paligjshme, duke nisur nga politikanët kryesorë, dhe se pasuria e marrë nga shqiptarët do të sekuestrohet.
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