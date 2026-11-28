BayStars mbajnë Reynolds dhe Encarnacion edhe për një sezon në Japoni
Dy ish-lojtarët e MLB-së, që shkëlqyen në sezonin e parë me Yokohamën, firmosin rinovimin për 2027 dhe mbajnë hapur rrugën e rikthimit në Amerikë
Yokohama DeNA BayStars kanë vendosur të mbajnë dy nga importet më të suksesshme të sezonit të kaluar. Sipas njoftimit të klubit, të cituar nga MLB Trade Rumors, hedhësi Sean Reynolds dhe goditësi Jerar Encarnacion kanë firmosur rinovimin e kontratave edhe për sezonin 2027 në ligën japoneze NPB.
Reynolds, 28 vjeç, kishte luajtur me San Diego Padres në sezonet 2024 dhe 2025, me 38 iningje dhe ERA 4.03, përpara se të mbetej pa kontratë nëntorin e kaluar dhe të transferohej në Japoni. Në bullpen-in e BayStars ai u shndërrua në një nga relievët më të mirë të ligës: 62 iningje e një e treta, ERA vetëm 1.59, 51.5 për qind topa në tokë, 32.9 për qind strikeout dhe 17 shpëtime në 19 mundësi. Ndër relievët e kualifikuar të NPB-së, ai renditej i teti për ERA dhe i katërti për përqindjen e strikeout-eve, me fastball në mesin e viteve ’90 dhe një slider efektiv.
Encarnacion, nga ana tjetër, kishte grumbulluar 291 paraqitje në pllakë në MLB me Marlins dhe Giants nga 2022 deri në 2026. Sezoni i tij më i mirë ishte 2024 me San Francisco (.248/.277/.425, pesë home run), por dëmtimet — thyerje në dorë, probleme në brinjë dhe në kofshë — ia prishën vazhdimësinë, derisa Giants e hoqën nga lista më 4 maj 2026. BayStars e firmosën në qershor dhe ai shpërtheu: mesatare .293/.321/.494, 11 home run dhe wRC+ 143 në 252 paraqitje, duke e ulur përqindjen e strikeout-eve në 19.8 për qind.
Të dy lojtarët, nëse përsërisin një tjetër sezon të fortë në Japoni, mund ta përdorin atë si trampolinë për një rikthim në MLB në vitin 2028.
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