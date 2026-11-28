Zelensky i kërkon SHBA-së më shumë presion ndaj Putinit dhe vë në dyshim fjalën “mik” të Trumpit për kreun e Kremlinit
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha në një intervistë për BBC-në se Uashingtoni duhet të ushtrojë më shumë presion mbi Vladimir Putinin për t'i dhënë fund pushtimit, ndërsa e quajti "të çuditshme" që Donald Trump e quan Putinin "miku im".
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka shprehur hapur pakënaqësinë me qëndrimin e SHBA-së ndaj presidentit rus Vladimir Putin, në shenjën më të fundit të thellimit të tensioneve mes Kievit dhe Uashingtonit. Siç njofton Associated Press, Zelensky tha në një intervistë për BBC-në, të transmetuar të premten, se dëshiron që SHBA-ja të ushtrojë më shumë presion mbi Putinin për të ndalur pushtimin e Ukrainës, i cili vazhdon prej gati pesë vjetësh pavarësisht përpjekjeve të presidentit Donald Trump për një marrëveshje paqeje.
Zelensky e përshkroi si “të çuditshme” faktin që Trump e quajti Putinin “miku im” në një samit të fundit në Kinë, sepse udhëheqësi rus është, sipas tij, “një agresor dhe një vrasës”. “Ai nuk mund të jetë mik”, tha presidenti ukrainas për transmetuesin britanik në Kiev, duke e krahasuar deklaratën me situatën sikur dikush ta quante mik Adolf Hitlerin gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj një kërkese për koment, por Trump e mbrojti të enjten mënyrën se si i ishte referuar Putinit. “Ne duam të bëjmë një marrëveshje. Ne duam të ndalim vrasjet”, tha ai para gazetarëve në Mar-a-Lago, duke shtuar se problemi më i madh i zgjidhjes është fakti që dy udhëheqësit “e urrejnë vërtet njëri-tjetrin”. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se Zelensky po “ofendonte homologun e tij” dhe po tregonte se nuk është i gatshëm të ndjekë rrugën e një zgjidhjeje paqësore.
Deklaratat e Zelensky-t vijnë një ditë pasi Jared Kushner, dhëndri i Trumpit dhe i dërguar amerikan në përpjekjet për paqe, e vlerësoi Putinin si një “mjeshtër të madh” të politikës, ndërsa partneri i tij në këto përpjekje, Steve Witkoff, e kishte përshkruar presidentin rus si “humanitar”. Zelensky është ankuar gjithashtu se Pentagoni nuk po i dorëzon Ukrainës raketat Patriot të paguara tashmë, të cilat mund të ndalin raketat balistike ruse. Ndërkohë, udhëheqësit e Bashkimit Evropian nuk arritën të enjten konsensus për një kredi të re prej 49 miliardë dollarësh për nevojat ekonomike dhe ushtarake të Ukrainës për vitin e ardhshëm.
Në terren, nëntë fëmijë ukrainas u kthyen të premten nga Rusia dhe territoret e okupuara, në një operacion të nismës “Bring Kids Back UA” me ndërmjetësimin e Zonjës së Parë amerikane Melania Trump; sipas Zelensky-t, Ukraina ka arritur deri tani të kthejë 2.875 fëmijë. Gjatë natës, mbrojtja ajrore ukrainase tha se rrëzoi 110 nga 155 dronët rusë të lëshuar mbi vendin, ndërsa Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi se forcat e saj rrëzuan 318 dronë ukrainas mbi dhjetë rajone ruse dhe Krimenë e aneksuar.
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