Ish-ushtari britanik që iu bashkua ushtrisë ruse: Londra po përgatitet për luftë me Moskën
Ish-ushtari britanik Michael Lee Gareth Jones, i cili iu bashkua vullnetarisht Forcave të Armatosura Ruse, ka deklaruar se qeveria britanike po përgatitet për një konflikt të mundshëm me Rusinë, duke e cilësuar Moskën si kërcënim. Në një deklaratë të publikuar në media, ai ka kundërshtuar këtë qasje, duke pretenduar se Rusia nuk ka synime për të sulmuar Mbretërinë e Bashkuar.
Jones iu referua raportimeve se rreth 100 mijë veteranë britanikë po marrin letra nga qeveria, në kuadër të përgatitjeve për skenarë të mundshëm konflikti. Ai theksoi se Rusia nuk duhet të konsiderohet armik i veteranëve britanikë.
Ndërkohë, mediat britanike kanë raportuar më herët për plane për zhvillimin e stërvitjeve të mëdha ushtarake, që synojnë testimin e gatishmërisë dhe qëndrueshmërisë së vendit në rast të një konflikti të mundshëm deri në vitin 2030
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