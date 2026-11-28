Junta ushtarake e Guine-Bisaut shtyn zgjedhjet deri në vitin 2028 dhe zgjat sundimin e saj me dy vjet
Qeveria ushtarake e Guine-Bisaut shtyu të enjten zgjedhjet presidenciale dhe legjislative deri në nëntor 2028, duke e zgjatur me rreth dy vjet tranzicionin e premtuar njëvjeçar drejt sundimit civil.
Qeveria ushtarake e Guine-Bisaut shtyu të enjten zgjedhjet presidenciale dhe legjislative deri në nëntor 2028, duke e zgjatur me rreth dy vjet tranzicionin e premtuar njëvjeçar drejt sundimit civil. Siç njofton Associated Press, vendimi u mor në përvjetorin e parë të grushtit të shtetit: ushtria mori pushtetin më 26 nëntor 2025, vetëm tri ditë pas zgjedhjeve të përgjithshme, duke rrëzuar presidentin Umaro Sissoco Embaló dhe duke ndërprerë procesin zgjedhor përpara shpalljes së rezultateve zyrtare, ndërsa si Embaló ashtu edhe kandidati i opozitës Fernando Dias kishin shpallur fitoren.
Zgjedhjet e reja presidenciale ishin planifikuar fillimisht për muajin e ardhshëm. Kryeministri Ilídio Vieira Té kishte thënë muajin e kaluar se kushtet për zgjedhje në dhjetor nuk ishin plotësuar, por pa dhënë një datë alternative. Presidenti i tranzicionit, gjenerali Horta Inta-a, i caktoi zgjedhjet për më 26 nëntor 2028, me një dekret të presidencës të publikuar të enjten.
Sipas dekretit, kushtet teknike, materiale dhe financiare të nevojshme për organizimin e zgjedhjeve të besueshme nuk janë plotësuar, dhe mbajtja e votimit pa përmbushur kërkesat ligjore e operative mund të minonte transparencën, përfshirjen dhe besueshmërinë e tij, si dhe besimin e publikut në proces.
Shtyrja vjen pas një referendumi të organizuar nga ushtria në gusht, ku votuesit miratuan ndryshime kushtetuese që zgjeruan kompetencat e presidentit dhe zvogëluan madhësinë e parlamentit. Presidenti i rrëzuar Embaló, i cili jeton në mërgim në Marok, kishte thënë se synonte të kandidonte në zgjedhjet e dhjetorit, por qeveria ushtarake e ndaloi muajin e kaluar të kthehej në vend, duke përmendur arsye sigurie dhe rendi publik. Guine-Bisau, një vend i vogël portugalishtfolës në Afrikën Perëndimore, ka pësuar grushte shteti dhe tentativa grushtesh të përsëritura dhe është gjithashtu një qendër tranziti për kokainën drejt Evropës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.