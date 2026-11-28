Arrestohet në Teheran aktivisti dhe skenaristi i nominuar për Oscar, Mehdi Mahmoudian
Aktivisti i njohur iranian i të drejtave të njeriut dhe skenaristi Mehdi Mahmoudian, bashkëautor i filmit "It Was Just an Accident", u arrestua të mërkurën në shtëpinë e tij në Teheran dhe u akuzua për "propagandë" kundër qeverisë.
Aktivisti i njohur iranian i të drejtave të njeriut dhe skenaristi i nominuar për Oscar, Mehdi Mahmoudian, u arrestua të mërkurën në shtëpinë e tij në Teheran, i tha të enjten agjencisë Associated Press një mik i tij, aktivist me bazë në Evropë. Mahmoudian, bashkëskenarist i dramës iraniane “It Was Just an Accident”, u mor nga shtëpia nga agjentë që i sekuestruan edhe pajisjet elektronike, sipas kanalit të tij personal në Telegram. Një mesazh i mëvonshëm në atë kanal njoftoi se ai është akuzuar për “propagandë” kundër qeverisë dhe për “përhapje informacioni të rremë”; arrestimi u raportua të mërkurën edhe nga media reformiste Emtedad.
Miku i tij Hosein Razzagh tha se kishte folur me Mahmoudian-in për herë të fundit rreth orës 2-3 të mëngjesit të së mërkurës, për një çështje dënimi me vdekje të lidhur me protestat e vitit 2022 pas vdekjes së Mahsa Amini-t. Dëshmitarë raportuan se më shumë se një duzinë agjentësh të armatosur bastisën shtëpinë e tij, e ndaluan dhe i morën pajisjet elektronike; sipas Razzagh-ut, skenaristi është rrahur keq gjatë ndalimit. Ai po mbahet në Burgun e Madh të Teheranit, jashtë kryeqytetit.
Arrestimi ndodhi një ditë pasi Mahmoudian kishte paralajmëruar në Telegram se dy protestues të burgosur pas protestave për Amini-n rrezikoheshin të ekzekutoheshin brenda 24 orësh. Raportuesja e Posaçme e OKB-së, Mai Sato, kishte tërhequr vëmendjen po atë ditë për rastin e Milad Armoun-it dhe Navid Najaran-it, ndërsa të mërkurën Mahmoudian njoftoi se, sipas një avokati dhe familjes, dënimet nuk ishin ekzekutuar. Sipas grupit Iran Human Rights me bazë në Oslo, të paktën 15 protestues janë ekzekutuar në lidhje me protestat për Amini-n.
Mahmoudian ka bërë fushatë hapur në mbrojtje të protestuesve të burgosur dhe atyre që rrezikojnë ekzekutimin, gjë për të cilën, sipas Razzagh-ut, autoritetet iraniane “janë jashtëzakonisht të ndjeshme”. Ai ishte arrestuar edhe në shkurt, pak para ceremonisë së Oscar-eve, pak ditë pasi ai dhe 16 persona të tjerë nënshkruan një deklaratë që dënonte udhëheqësin suprem Ali Khamenei dhe shtypjen e dhunshme të protestave masive kundërqeveritare të janarit.
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