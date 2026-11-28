Mets mund të shtojnë edhe një startues pas Skubalit, por Manaea dhe Senga janë të vështirë për t’u shkëmbyer
Edhe pas firmosjes së Tarik Skubal, New York Mets mund të shtojnë një tjetër hedhës startues në rotacion, por sipas Will Sammon të The Athletic, të cituar nga MLB Trade Rumors, klubi tani mund të jetë më oportunitst dhe ta luajë lojën e pritjes në treg.
Pamja e rotacionit është kjo: Nolan McLean dhe Christian Scott mbajnë dy vende, Skubal tani e kryeson atë, ndërsa dy vendet e fundit i luftojnë Sean Manaea, Kodai Senga, Tylor Megill, Zac Thornton, Jonah Tong dhe të tjerë. Në takimet e menaxherëve të përgjithshëm, përpara firmosjes së Skubal, Mets kishin kontaktuar Tyler Mahle, Matthew Boyd dhe Shota Imanaga — të tre ende pa kontratë. Mahle hodhi 92 iningje e një e treta në 2026 me ERA 2.73, Boyd bëri 22 starte me ERA 3.91 pas operacionit në gju, ndërsa Imanaga mbajti ERA 3.77.
Mets mund të përpiqen edhe t’i shkëmbejnë Manaea-n ose Senga-n, por të dy janë të vështirë për t’u lëvizur: Manaea paguhet 25 milionë dollarë vitin e ardhshëm, Senga 14 milionë, të dy bëhen lojtarë të lirë pas sezonit të ardhshëm, ERA e Manaea-s ka qenë pranë 5.00 në secilin nga dy sezonet e fundit, ndërsa Senga u zhvendos në një rol të plotë relievi në 2026 dhe do të shtrihet sërish si startues në stërvitjen pranverore.
Në fushën e jashtme, Sammon dhe Ken Rosenthal vërejnë se Mets mund të kërkojnë një lojtar të katërt që godet me dorën e djathtë, sepse projektimi aktual — Juan Soto, A.J. Ewing dhe Carson Benge — godet i gjithi me të majtën; Myles Straw, Víctor Robles dhe Lane Thomas përmenden si përshtatje spekulative, ndërsa Nick Morabito është opsioni i brendshëm.
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