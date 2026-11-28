Royals heqin Mitch Spence nga lista për t’i bërë vend firmosjes së Bohm
Kansas City Royals kanë hequr nga lista e 40 lojtarëve hedhësin e djathtë Mitch Spence, në lëvizjen përkatëse për njoftimin zyrtar të firmosjes dyvjeçare prej 20 milionë dollarësh të Alec Bohm. Lajmi u raportua nga MLB Trade Rumors, sipas njoftimit të klubit.
Spence, 28 vjeç, ishte marrë nga Oakland Athletics në një shkëmbim të vogël në shkurt, por sezoni i tij në Kansas City ishte për t’u harruar: vetëm tri paraqitje në ligën e madhe (një si reliev në prill, një start dhe një reliev në qershor), me 22 pikë të lejuara në vetëm 9 iningje e një e treta, 19 goditje — tre prej tyre home run — nëntë baza të dhuruara dhe gjashtë strikeout. As në Triple-A Omaha nuk i eci më mirë, me ERA 5.35 dhe 12 home run të lejuar në 74 iningje.
Kontrasti me të shkuarën e tij është i fortë: në debutimin me Athletics në 2024 ai regjistroi ERA 4.51 në 151 iningje e një e treta si hedhës i gjithanshëm, ndërsa në 2025 mbajti ERA 5.10 në 84 iningje e dy të treta.
Meqenëse nuk është hequr kurrë më parë nga lista dhe ka më pak se tre vjet shërbim, Spence nuk mund ta refuzojë dërgimin në Omaha nëse kalon waivers pa u kërkuar. Repertori i tij prej pesë hedhjesh — cutter dhe sinker në fillim të viteve ’90, slider, curve dhe changeup — mund ta bëjë tërheqës si thellësi për ndonjë skuadër tjetër.
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