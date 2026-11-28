Republikanët po rimendojnë tarifat e Trumpit, demokratët shohin një hapje për t’i sfiduar
Pas humbjeve të rënda zgjedhore të përqendruara te rritja e kostove, shumë republikanë në Kongres thonë se janë të hapur për të rishikuar disa nga tarifat e presidentit Donald Trump, duke u dhënë demokratëve një mundësi për fitore të hershme dypartiake.
Demokratët, të cilët shpresojnë të zbusin tarifat e presidentit Donald Trump kur të rimarrin kontrollin e Kongresit, mund të gjejnë partnerë në një vend të papritur: mes vetë republikanëve. Siç njofton Associated Press, pas humbjeve shkatërruese zgjedhore që u përqendruan te rritja e kostove të jetesës, shumë republikanë thonë se janë të hapur për të rishikuar disa nga taksat doganore që janë bërë shtylla qendrore e axhendës tregtare globale të Trumpit. Administrata propozoi të mërkurën tarifa të reja ndaj Kinës, Bashkimit Evropian, Japonisë, Koresë së Jugut, Tajvanit dhe nëntë partnerëve të tjerë të mëdhenj tregtarë.
Në intervista me më shumë se gjashtë republikanë të Kongresit pas zgjedhjeve, shumica thanë se janë të hapur për rishikimin e tarifave, të paktën rast pas rasti. Ata shprehën dëshirën për parashikueshmëri dhe thanë se Kongresi mund të rimarrë autoritetin e tij kushtetues mbi tarifat, edhe pse hezitojnë të kufizojnë gjerësisht kompetencat e vetë presidentit dhe pranojnë se Trump mund të vërë veton ndaj çdo ligji shfuqizues. “Një rimendim është vërtet i nevojshëm”, tha senatori Todd Young nga Indiana. “Do të jem një zë dypartiak për t’u siguruar që kemi qasjet tarifore më miqësore ndaj konsumatorit”.
Nëse demokratët dhe republikanët bashkohen në këtë çështje, tarifat ndaj Kanadasë mund të bëhen testi i parë. Demokratët, përfshirë kryetarin e ardhshëm të Komisionit të Financave të Senatit, Ron Wyden nga Oregoni, i kanë identifikuar tashmë tarifat kanadeze si objektivin kryesor. “Tarifat ndaj Kanadasë nuk kanë kuptim për mua”, tha senatori John Kennedy nga Luiziana, i cili mbështet tarifat ndaj Kinës. Edhe kryetari i ardhshëm i Komisionit të Metodave dhe Mjeteve në Dhomën e Përfaqësuesve, Richard Neal, tha se heqja e tarifave ndaj Kanadasë “mund të jetë një pikënisje e mirë”.
Qëndrimi gjithnjë e më këmbëngulës i republikanëve ndaj administratës është vënë re edhe në çështje të tjera: ata kanë shprehur skepticizëm për një kërkesë të papritur prej 50 miliardë dollarësh për sistemin e udhëtimit ajror, kanë kërkuar më shumë detaje për ndërprerjet e gjera teknologjike dhe kanë kritikuar ndërhyrjen e Trumpit për kthimin e Jensen Huang-ut në krye të Nvidia-s.
Megjithatë, përmbysja e tarifave nuk është aspak e garantuar. Pengesa më e fortë mbetet vetoja e Trumpit, e cila mund të rrëzohet vetëm me 67 vota në Senat. Senatori Rand Paul nga Kentaki, kundërshtar i vendosur i tarifave, tha se do t’i mbështeste shfuqizimet, por ato duhet të lidhen me ligje që duhet miratuar patjetër që të kenë shpresë: “Më vete, ai thjesht do t’u vërë veton”. Sipas sondazhit AP Voter Poll, votuesit republikanë janë të ndarë për këtë çështje: rreth gjysma e atyre që votuan për kandidatin republikan në zonën e tyre thanë se tarifat e kanë ndihmuar ekonominë kombëtare, ndërsa rreth 3 në 10 thanë se e kanë dëmtuar.
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