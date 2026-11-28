Rezultati përfundimtar në Zelandën e Re pa fitues të qartë, partia e qendrës Opportunity bëhet përcaktuese për qeverinë e re
Numërimi përfundimtar i votave në Zelandën e Re tregoi se as blloku në pushtet i së djathtës dhe as opozita e majtë nuk fituan vende mjaftueshëm për shumicë, duke ia lënë balancën e pushtetit një partie të qendrës që hyn për herë të parë në Parlament.
Numërimi përfundimtar i votave në zgjedhjet e Zelandës së Re, i publikuar të premten, tregoi se as partitë në pushtet të së djathtës dhe as blloku opozitar i së majtës nuk fituan vende mjaftueshëm për të formuar shumicën, duke ia lënë balancën e pushtetit një partie të qendrës që hyn për herë të parë në Parlament. Siç njofton Associated Press, zgjedhjet e 7 nëntorit ishin më të ngushtat prej vitesh: pas numërimit të 400.000 votave të veçanta, përfshirë ato të zelandezëve që jetojnë jashtë vendit, Komisioni Zgjedhor njoftoi se Partia Kombëtare e kryeministrit Christopher Luxon humbi dy vende dhe mbeti me 40.
Partitë e së djathtës kanë së bashku 65 vende në parlamentin me 130 vende, një më pak se 66-shi i nevojshëm për qeveri shumice, ndërsa opozita e majtë e udhëhequr nga laburisti Chris Hipkins fitoi 58 vende. Kjo e lë partinë e re Opportunity, një grup i qendrës i papërafruar që fitoi shtatë vende, me pushtetin përfundimtar për ta çuar Luxon-in në pushtet; vetë Hipkins pranoi të premten se mbështetja e Opportunity-t nuk do të mjaftonte për një qeveri të majtë.
Luxon tha se është i sigurt se mund të formojë qeveri me Opportunity-n dhe partnerët e tij tradicionalë, partinë libertariane ACT me 13 vende dhe partinë populiste NZ First me 12 vende. Por rruga nuk është e thjeshtë: disa nga vlerat social-liberale, teknokratike dhe pro-mjedisit të Opportunity-t bien ndesh me politikat e partive të djathta. Udhëheqësja e Opportunity-t, Qiulae Wong, 38 vjeç, konsulente biznesi dhe e re në politikë, ka thënë se mund të punojë me secilën palë, por nuk do të lëvizë nga vijat e saj të kuqe, që përfshijnë masa më të forta për klimën dhe fundin e peshkimit me rrjeta fundore. Ajo përsëriti gjithashtu se nuk do të hynte në një qeveri ku udhëheqësi i NZ First, Winston Peters, të ishte ministër i Jashtëm.
“Këto negociata mund të jenë sfiduese dhe mund të zgjasin”, paralajmëroi Luxon, duke shtuar se “më e rëndësishme është t’i bëjmë siç duhet sesa t’i bëjmë shpejt”. Të dyja partitë e mëdha morën nën 30 për qind të votës partiake, gjë që analistët e lidhin me pakënaqësinë e votuesve për kostot e larta të jetesës. Nëse nuk formohet dot qeveri, Zelanda e Re mund të përballet me zgjedhje të reja.
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