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13 Nën 2026
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Greqia

Parlamenti grek dështon sërish për kreun e Autoritetit të Mbrojtjes së të Dhënave, rrezikohet afati kushtetues

Kryetari Nikitas Kaklamanis pezulloi sërish seancën plenare, pasi mazhoranca dhe opozita nuk ranë dakord për kandidaturën e Konstantinos Menoudakos; partitë do të takohen sërish të premten në orën 10:00.

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Kryetari i Parlamentit grek, Nikitas Kaklamanis, gjatë seancës plenare
Kryetari i Parlamentit grek, Nikitas Kaklamanis, gjatë seancës plenare

Parlamenti grek nuk arriti sërish të zgjedhë kreun e ri të Autoritetit Helen për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pasi, siç njofton Ekathimerini, kryetari i Parlamentit Nikitas Kaklamanis pezulloi sërish seancën plenare, sepse partitë në pushtet dhe ato të opozitës nuk gjetën marrëveshje.

Sipas raportimit të Ekathimerini, seanca ishte shtyrë që në mëngjes dhe konsiderohej mundësia e fundit për të zgjedhur kreun e ri të Autoritetit përpara se të skadojë afati kushtetues.

Ngërçi, sipas të njëjtit burim, lidhet me këmbënguljen e qeverisë për kandidaturën e Konstantinos Menoudakos, ndërsa opozita kërkon konsensus më të gjerë për zgjedhjen e kreut të autoritetit të pavarur.

Partitë pritet të takohen sërish të premten për të kërkuar marrëveshje; nëse dështojnë, afati për emërimin e kreut të ri do të humbet. Kaklamanis u tha deputetëve se seanca pezullohet deri të premten, më 14 nëntor, në orën 10:00, duke pranuar kushtet “shumë të vështira dhe shumë të veçanta” në të cilat po zhvillohet procesi.

“Duhet të arrijmë një vendim”, u tha Kaklamanis deputetëve, duke shtuar se do të ishte “turp i madh” të arrihej afati pa një vendim, ndërsa theksoi se “askush nuk është lënë jashtë” diskutimeve.

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