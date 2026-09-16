BEOGRAD – Daçiç: Shkurtimi i aktakuzës përpjekje frikacake për të minimizuar vuajtjet e popullit serb
– Zëvendëskryeministri dhe ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë, aktualisht në mandat teknik, Ivica Daçiç tha se dënimi i sotëm i Hashim Thaçit, Jakup Krasniçit, Kadri Veselit dhe Rexhep Selimit para Dhomave të Specializuara në Hagë përfaqëson një konfirmim të qartë, megjithëse të vonuar, të asaj që Serbia dhe populli serb kanë thënë me zë të lartë për më shumë se një çerek shekulli, se e ashtuquajtura UÇK ishte një organizatë kriminale dhe terroriste, sipas mondo.rs.
“Dënimi i sotëm i Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit dhe Rexhep Selimit para Dhomave të Specializuara në Hagë përfaqëson një konfirmim të qartë, megjithëse të vonuar, të asaj që Serbia dhe populli serb kanë thënë me zë të lartë për më shumë se një çerek shekulli – se e ashtuquajtura UÇK ishte një organizatë kriminale dhe terroriste”, sipas Daçiç.
”Kjo është provë ligjore se udhëheqësit e saj të lartë politikë dhe ushtarakë janë personalisht përgjegjës për mizoritë, vrasjet, rrëmbimet dhe torturat brutale të popullit tonë në Kosovë”, sipas tij.
”Me këtë vendim, narrativa e rreme, e ndërtuar me dekada për një lloj “heronjsh kombëtarë” dhe “luftë të drejtë çlirimtare” u shkatërrua më në fund para publikut botëror. Ata që fshiheshin pas pozicioneve politike sot janë zyrtarisht dhe përgjithmonë të shkruar aty ku gjithmonë i përkisnin – në historinë e çnderimit dhe krimeve të luftës.
Megjithatë, si vend dhe popull që ka bërë sakrifica të mëdha, nuk mund të jemi plotësisht të kënaqur me këtë vendim. Fakti që trupi gjykues hodhi poshtë akuzat e aktakuzës që lidhen me krimet kundër njerëzimit është një manovër skandaloze politike dhe një fyerje e drejtpërdrejtë për të gjitha viktimat e pafajshme.
Ky shkurtim ligjor i aktakuzës është një përpjekje frikacake nga gjyqësori ndërkombëtar për të minimizuar shkallën e vuajtjeve të popullit serb dhe për t’u fshehur nga plani i dukshëm, sistematik dhe monstruoz i spastrimit të plotë etnik dhe zhdukjes së ekzistencës serbe në Kosmet.
Ne kemi qenë dëshmitarë se edhe dënimet e dhëna – 25 vjet për Taçin dhe Krasniqin, 18 vjet për Veselin dhe 13 vjet për Selimin – megjithëse të larta, nuk janë dhe kurrë nuk mund të jenë në përpjesëtim me dhimbjen e familjeve që ende kërkojnë eshtrat e baballarëve, vëllezërve dhe fëmijëve të tyre.
Ky vendim nuk mund t’i kthejë viktimat e pafajshme, as nuk mund t’i shërojë plagët e popullit tonë, por është një kujtesë historike për Prishtinën dhe sponsorët e tyre të huaj se një shtet i rremë nuk mund të ndërtohet mbi varret masive të serbëve të vrarë.
Republika e Serbisë, e drejtuar nga udhëheqja e saj, do të vazhdojë me krenari dhe me kokën lart luftën për ligj, drejtësi dhe të vërtetën për vuajtjet e popullit tonë.
Ne kurrë nuk do të harrojmë asnjë vend ekzekutimi serb dhe kurrë nuk do të ndalemi së këmbënguluri në përgjegjësinë e plotë të të gjithë atyre që i përgjakën duart në tokën tonë të shenjtë”, tha Daçiç./
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