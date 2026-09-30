Beogradi sot mikpritës i takimit të 20-të të ministrave të bujqësisë së Evropës Juglindore
Në agjendë: Politika e Përbashkët Bujqësore e BE-së, programi IPARD, ndryshimet klimatike dhe rreziqet e zjarreve në Ballkanin Perëndimor.
Beogradi është sot mikpritës i takimit të 20-të vjetor të ministrave të bujqësisë së Evropës Juglindore, njoftoi Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave të Serbisë. Takimi mbahet nën organizimin e përbashkët të ministrisë serbe dhe Grupit të Përhershëm Punues për zhvillimin rural rajonal në Evropën Juglindore (SWG), siç raporton Agro TV.
Në takim marrin pjesë ministra dhe krerë delegacionesh nga i gjithë rajoni i Evropës Juglindore, të cilët do të zhvillojnë bisedime në nivel të lartë për të ardhmen e bujqësisë dhe zhvillimin rural. Pjesëmarrësit do të shqyrtojnë edhe aktivitetet aktuale dhe ato të ardhshme të bashkëpunimit rajonal në këtë sektor.
Agjenda e këtij viti fokusohet në përparimin lidhur me Politikën e Përbashkët Bujqësore të BE-së (CAP), programin IPARD dhe integrimet evropiane. Gjithashtu, do të diskutohet për partneritete të mundshme strategjike për përmirësimin e praktikave dhe ngritjen e kapaciteteve, me vëmendje të veçantë për ballafaqimin me ndryshimet klimatike dhe rreziqet e zjarreve në Ballkanin Perëndimor, si dhe një pasqyrë të bashkëpunimit rajonal në sektorin agro-ushqimor në kuadër të SWG-së.
Në takim do të shqyrtohet edhe roli gjithnjë e më i rëndësishëm i Procesit të Berlinit dhe dialogut politik rajonal në nxitjen e përafrimit të politikave në bujqësi dhe zhvillimin rural në Evropën Juglindore.
Fjalime zyrtare do të mbajnë ministrat dhe krerët e delegacioneve nga Evropa Juglindore dhe Bashkimi Evropian, si dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare. Takimi është gjithashtu mundësi për takime bilaterale ministrash, ndërsa eventi do të përmbyllet me miratimin e konkluzioneve të përbashkëta të ministrave, sipas njoftimit të ministrisë.
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