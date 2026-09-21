«Bitcoin Bad Boy»: komedia e re për botën e kriptove ngjitet në skenë në New York
Shkruar nga gazetari veteran i kriptove Ben Schiller, ish-redaktor menaxhues i CoinDesk, shfaqja luan në Chain Theatre nga 15 deri më 25 tetor
Një premierë e pazakontë teatrale po afron në New York. “Bitcoin Bad Boy”, komedia e re e shkruar nga Ben Schiller — gazetar veteran i industrisë së kriptomonedhave dhe për gjashtë vjet redaktor menaxhues i portalit CoinDesk — do të ngjitet në skenën e Chain Theatre në Midtown Manhattan nga 15 deri më 25 tetor, si pjesë e serisë “Factory”. Produksioni, i drejtuar nga Meg Gomez-Campbell, do të ketë dymbëdhjetë shfaqje dhe biletat kanë dalë tashmë në shitje.
Ngjarja zhvillohet në Las Vegas, gjatë konferencës “Bitcoin World”. Protagonisti Charlie Schwagg, një programues kriptoje sapo i dalë nga burgu, gjendet nën dy presione: vëllai i tij i kërkon të lançojë një “memecoin”, ndërsa “Kripto-Car-i” i ri i qeverisë kërkon ta rekrutojë. Gjatë një jave dhe 2,400 miljesh rrugë, Charlie duhet të vendosë se çfarë beson ende për lëvizjen që vetë ka ndihmuar të krijohet.
Shfaqja është vazhdimi i “Happenstance” (2024), e konsideruar si drama e parë teatrale e dedikuar Bitcoin-it. “E kam parë këtë industri të kalojë nga periferia në qendër të politikës amerikane”, është shprehur Schiller. “Shfaqja flet për mënyrën se si një besimtar i vërtetë përballet me realitetin e ri, ku kripto mbështetet nga Shtëpia e Bardhë.” Teksti u zhvillua përmes leximesh-workshop në Las Vegas në prill dhe në Miami në maj të këtij viti, përpara se provat të nisin në New York në gusht.
Në kast luajnë Chris Chene, Jack Orrico, Gloria Jung, Jonathan Curelop, Dennis Brito, Kelechi Udenkwo, Gianna Hoffman, Cianna Castro dhe Annie Conolly. Schiller — me origjinë nga Londra, shtatë vjet në stafin e revistës “Fast Company” dhe tashmë banor i East Village — e bazoi dramën në ngjarje reale nga historia e kriptove, duke i vendosur temat e mëdha në kuadrin e një drame familjare.
Burimi: BroadwayWorld
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